《一周攻略－周進略》央行與市場的自我實現預言

《一周攻略》》踏入２０２１年，很多投資者的本能反應，是認為２０２０年已經是最差，

差得無以復加，２０２１年無論如何會是較好的一年。對於這一點，情感上，大家都肯定希望是

對的；但是理性上，２０２０年很差，不等於２０２１年不可以更差，又起碼不一定會明顯好轉

。這才是重點，因為打從美國總統大選至今，大家的假設是，２０２０年已經是可以想像的最壞

，而最壞的都已過去，沒有更壞。正因如此，投資者的心態反映在金融市場上，一眾資產價格的

估值水平，在在說明了，投資者不介意短期買得偏貴，只介意仍然不入場，生怕錯失了良機似的

。然而，每次有這種氣氛的時候，歷史經驗告知，總有下一次的危機出現，讓大家明白，看來錯

失了的良機，有時不一定真是良機。



＊救市反倒成為危機之源＊



當然，目前看來，純粹以歷史數據，尤其是從估值角度，以傳統的指標量度，對於很多投資

機會，起碼從過去十年看來，都是不可取的，起碼是造成很多漏網之魚，失去了的機會，比起潛

在可能失誤一兩次的損失，可能大得多。可不是嗎？以２００８年金融海嘯發生後，各國財金政

策大力救市後，之後的資產升值潮，即使不是史上第一，總可算是最有規模之一。如此一來，投

資者手上若無半點資產，可以說是很不利的，更何況，很多原本看來純粹天方夜譚的項目，如今

都是赫赫有名的企業，在科技巨人行列，股價翻了不知多少倍。這一段日子，假如錯失了這些機

會，的確會令人很容易心理不平衡的。

無論如何，基於眼前所見的，財金政策仍是以寬鬆為主調，不論是短中期應對疫情，抑或中

長期通脹預期未能重回正常水平，令央行避不得已繼續寬鬆下去，甚至從更長期角度，央行已經

陷入了本身自我實現預言的最大矛盾，不得不救，但所救的最終成為下次危機，而必須以更大力

度去救，周而復始。



＊由精打細算，到想像為主＊



有這樣的環境，有這樣的投資者。投資者由以往精打細算的，對於風險回報率斤斤計較的，

在債息率與風險溢價之間不斷加減，如今變成但求有話題，總之愈搶眼球愈好，沒有盈利更佳，

因為無法計算，反而是可憧憬和可想像空間的極致。不單是科技股新經濟，數字或加密貨幣的興

起，令人對於有實物的要求，有了不同看法，看不見觸不到，但想像到的，自己想像不到不打緊

，別人可以想像，或者你可以想像別人可以再進一步想像別的人去想像，便已足夠，形成了自我

實現預言的另一層次。

有此一著，自然衍生出很多以往不會出現的冒險行為，對於投資回報的要求，不是從穩定現

金流增長而來，而是從最終轉售圖利一刻的終極套現而來，只要有新錢加入替代舊錢便可，這不

是典型的龐氏騙局嗎？只不過一切道德風險的起源，卻可能是來自央行善意的為救危機而來的後

果。



＊一直不押注者，最後忍不住利誘＊



為此，大家可能一直不敢押注，但敢押注的便已先飲頭啖湯，最終逼使原本不肯加入的人，

都受不住利誘，而加入本身一直看不起，或認為不成氣候的項目。

如此心理狀況，相當危險，但並無萬全之策可以解決，只能夠訴諸理性，明知本身的不理性

，便要加入一些條件，在行為上規範一下，令本身的潛在不理性，不會影響大局。最簡單方法是

，即使多奇怪的項目，都可以以或然率視之，面對潛在回報金額高，想像空間大，但勝算不多的

東西，只以極少量注碼押上，在組合中不值一提，但萬一有成果，當然可喜可賀，就算沒有，只

是有參與一點，已經足以限制本身在後期才大量補上押注不合理高的比例，這才是重點。

回頭看來，這一點對於美股一眾科網巨企，由開始時至今，當然可以有效參與，港股的科網

龍頭亦然，甚至其他很多傳統計量方法不同意的，都可以一試，大家不妨以此為參考，效果可能

勝於計較本周恆指是否有力重上二萬九云云。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》

（本欄逢周一刊出）

