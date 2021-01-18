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即市新聞

18/01/2021 13:43

港交所破頂，恒生午後漲２４６點報２８８１９，科指升幅擴大

　　《經濟通通訊社１８日專訊》受惠內地中國第四季ＧＤＰ增長６﹒５％勝預期，科技股造好
，港股午後升勢持續。現時恆生指數報２８８１９，升２４６點或升０﹒８６％，主板成交１５
０３﹒７６億元。國企指數報１１４４４，升１２３點或升１﹒０９％。恆生科技指數升幅擴大
，現報９０９９，升３２４點或升３﹒６９％。
　　重磅股方面，港交所（００３８８）創下上市新高，現升４﹒１８％，報４７７﹒６元，以
現價計，該股暫連升４日，累計升幅６﹒０９％。該股成交約６４７萬股，涉資３０﹒４１億元
。騰訊（００７００）今早破頂，現升２﹒３２％，報６６０元，以現價計，該股暫連升４日，
累計升幅１１﹒８６％。舜宇（０２３８２）升６﹒９２％，報２０３﹒８元。美團（０３６９
０）升５﹒６５％，報３２５元。
　　早前受制裁影響相關藍籌股回升，中移動（００９４１）升４﹒７７％，報４９﹒３５元，
中海油（００８８３）升３﹒２１％，報８﹒３５元，小米（０１８１０）升２﹒９％，報３０
﹒１５元。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　港交所（００３８８）　　４７７﹒６０元　　　升４﹒１８８％
　　騰訊　（００７００）　　６６０﹒００元　　　升２﹒３２６％
　　舜宇　（０２３８２）　　２０３﹒８０元　　　升６﹒９２５％
　　美團　（０３６９０）　　３２５﹒００元　　　升５﹒６５７％
　　創科　（００６６９）　　１１５﹒２０元　　　升５﹒０１４％

　　中移動（００９４１）　　　４９﹒３５元　　　升４﹒７７７％
　　中海外（００６８８）　　　１７﹒６８元　　　升３﹒７５６％
　　中聯通（００７６２）　　　　５﹒１８元　　　升３﹒３９３％
　　中海油（００８８３）　　　　８﹒３５元　　　升３﹒２１４％
　　小米　（０１８１０）　　　３０﹒１５元　　　升２﹒９０１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｉ）

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