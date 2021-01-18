【朝鮮局勢】文在寅敦促拜登政府在「特金會」基礎上續與北韓談判

《經濟通通訊社１８日專訊》韓國總統文在寅今日表明希望美國下任總統拜登應該與朝鮮繼
續談判，並在現任總統特朗普與北韓領導人金正恩已經取得的「特金會」基礎上再進一步。
文在寅又指將尋求盡早使朝鮮問題作為拜登的外交政策重點，以便自己將繼續執行特朗普和
金正恩在新加坡首次峰會「特金會」上達成的協議。（ａｌ）
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