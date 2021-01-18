《盤後部署》熊證二萬九重貨或引大戶殺熊，港股料重返疫情前水平

《經濟通通訊社１８日專訊》港股今日低開高走，開報２８４５４點跌１１９點，傳渣打

（０２８８８）下月裁減數百名低層員工，拖低本地銀行股；小米（０１８１０）早段則承接上

個交易日跌勢。中國公布多項１２月經濟數據，固定資產投資及社會消費品零售表現均遜預期，

惟整體第四季ＧＤＰ錄得６﹒５％，為大市帶來提振作用。傳蘋果工程師正測試正試驗屏下指紋

技術、摺疊顯示屏，加上丘鈦（０１４７８）發盈喜，手機設備板塊全日表現突出，科指最多升

近４％破頂。小米隨市倒升，港交所（００３８８）、騰訊（００７００）、友邦

（０１２９９）盤中亦曾破頂；恆指最多倒升２９０點見２８８６４點；收報２８８６２點，升

２８８點或１﹒０１％，主板成交２２４３﹒９７億元，回落１１﹒６５％。科指收報９１１６

點，升３４０點或３﹒８８％，最高見過９１２２點。

國指報１１４６２點，升１４１點或１﹒２５％。

上證綜合指數報３５９６，升２９點或０﹒８４％；深證成指報１５２６９點，升２３７點

或１﹒５８％，兩市成交９９８２﹒０５億人幣，少３﹒７％。



＊傳美新財長耶倫反對弱美元政策，國統局料中國為去年唯一錄增長國家＊



拜登將於美國時間本周三（２０日）宣誓就任總統，在環球經濟仍然疲弱的情況下，其團隊

的財政理念值得關注。外媒報道，國會參議院委員會委員會將展開耶倫的財長任命確認程序。而

耶倫將在向聽證會展示的文件中表明，堅持美元滙價要由市場力量決定，而非利用弱美元政策以

增強商品出口競爭力，她亦反對任何國家以人為手段干預滙率，以取得競爭優勢。拜登過渡團隊

未有回應傳媒相關查詢。

中國去年國內生產總值按年增長２﹒３％，優於市場預期。國家統計局局長寧吉喆預計，中

國將成為全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體。他稱，去年中國ＧＤＰ為１０１﹒６萬億人幣

；按目前測算的年平均滙率折算，全年中國國內生產總值達到１４﹒７萬億美元左右，為世界第

二，佔世界經濟的比重預計達到１７％左右。

他續稱，今年支撐經濟穩定恢復的有利因素較多，有基礎有條件延續穩健復甦。１２月消費

增長有波動，是受個別地區疫情的影響，但總括來看，中國有條件有能力控制疫情蔓延。目前大

多數地區生產生活正常，經濟運行總體穩定，疫情影響可控。



＊拜登對華立場未明朗，或乏力提振大市＊



中國全年ＧＤＰ輕微增長２﹒３％，正面的經濟表現極有可能反映在中資周期性股份，如內

銀、內險等三月底前公布的２０２０年全年業績。其中內銀股招行（０３９６８）已率先披露全

年錄得純利，行業整體可看高一線，惟現時股價已炒高，投資者可待稍為回落才考慮。同時市場

資金充裕，港股主板成交多日企穩２０００億元以上，新舊股份齊炒的狀況或仍持續一段時間。

另一方面，新型肺炎疫苗普及阻滯仍多，本地舊經濟股，如零售、銀行、地產等板塊表現或

跑輸大市，若投資者看好上述股份，進場時間可稍為延後。

有報道指，拜登將在上任當日簽署１２項行政命令，包括取消特朗普政府多項具爭議的措施

，包括應對肺炎疫情、國內經濟疲弱、氣候變化及種族不公等問題。報道未有提及如何處理對華

的經濟制裁措施，反映拜登對華立場尚未明朗，投資者要有心理準備，大市未必會因為他順利上

任而得到穩步提振。

短線而言，恆指關鍵位置會在二萬九附近，一來前頂為去年１月２０日疫情前高位

２９１７４點，具象徵意義；二來今日港股低開高走，更收於貼近全日高位，反映市場有力消化

股市的即市回調；三來現時熊證重貨區在２９０００點至２９０９９點，街貨量逾１９％，大戶

乘著市況造好，成交額高，或會進一步推高指數「殺熊」。（ｎｓ）

