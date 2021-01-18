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18/01/2021 08:31

【大國博弈】傳華府吊銷英特爾等美科企向華為供貨許可

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據路透社引述消息人士指，美國政府通知英特爾在內的幾間華
為晶片供應商，將撤銷部分對華為銷售產品的許可證，並打算拒絕其他幾十間向華為供貨的申請

　　據悉今次涉及中芯國際（００９８１）、瑞聲科技（０２０１８）、舜宇光學科技
（０２３８２）、欣旺達（深：３００２０７）、藍思科技（深：３００４３３）、上海貝嶺　
（滬：６００１７１）、華微電子（滬：６００３６０）。
　　另外涉及韓國的三星電子、ＳＫ海力士、ＬＧ伊諾特、台灣的台積電、大立光、穩懋半導體
、聯發科、日本的東京電子、愛德萬測試、網屏、Ｌａｓｅｒｔｅｃ、愛發科、羅姆、迪思科、
Ｓｕｍｃｏ、信越化學、東京應化工。
　　路透社亦引述電郵指，美國半導體協會上周五（１５日）表明商務部已發布否決多個對華為
出口許可申請，並取消早前發放出口許可的意向。據知行動涉及半導體行業的範圍很大的產品，
並詢問企業是否收到通知。
　　郵件又指出企業已經等待許可決定數個月，現任政府還有不到一周時間就離任，處理此事是
一個挑戰。
　　消息人士強調今次行動前約有１２００億美元、１５０個出口許可等待審批，而由於美國政
府各機構無法達成共識，許可尚未得到批准。（ａｌ）

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