【美伊衝突】華府制裁７間中國及阿聯酋企業，涉與伊朗有業務往來

《經濟通通訊社１８日專訊》美國上周以涉嫌常規武器擴散為由，對中國、伊朗、美國等國

的７間公司實施制裁，他們涉嫌與伊朗伊斯蘭共和國航運公司（ＩＲＩＳＬ）和三家伊朗實體有

業務往來。

據悉被制裁的包括中國江陰市馬克特金屬材料有限公司，以及阿聯酋Ａｃｃｅｎｔｕｒｅ

Ｂｕｉｌｄｉｎｇ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ。（ａｌ）

