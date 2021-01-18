【拜登當選】傳特朗普計劃在拜登就職當日早上離開華盛頓

《經濟通通訊社１８日專訊》據路透社引述知情消息人士透露，美國總統特朗普目前計劃在

本周三（２０日）新任總統拜登就職當日早上離開華盛頓，並在華盛頓近郊的空軍一號基地安德

魯聯合基地舉行告別活動，然後將飛往佛羅里達州棕櫚灘，在海湖俱樂部開始卸任後的生活。（

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