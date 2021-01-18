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即市新聞

18/01/2021 09:40

《窩輪豪情－梁業豪》偏軟市況仍有買家垂青的股票

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為金融業、能源
業與資訊科技業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為郵儲銀行
（０１６５８）、友邦保險（０１２９９）與建設銀行（００９３９），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則宜首
選金沙中國（０１９２８）、永利澳門（０１１２８）與小米（０１８１０）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、能源業與資訊科技業。此外，恆
生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為郵儲銀行、思摩爾國際
（０６９６９）與友邦保險，可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相
關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選小米、金沙中國與永利澳門。
　　除個別紅籌股外，今早（１８日）不少指數成分股都略為低開。市況所見，友邦保險與
ＡＳＭ　ＰＡＣＩＦＩＣ（００５５２）的買家較為積極。中移動（００９４１）與美團
（０３６９０）有大戶買家於低位托價，中芯國際（００９８１）亦有不俗的主動買盤。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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