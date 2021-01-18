《談國論企－黎偉成》中國須慎防美國存動亂殃及世界

《談國論企》即使特朗普肯離開白宮，但拜登於２０２１年１月２０日宣誓就職總統前夕，

美國已現衝擊國會暴亂，和隱藏的威脅日甚，使該國的政治、社會、經濟以至抗疫等許許多多方

面受到不同程度的壓力，當屬壞事。建議中國宜加緊評估美國，對中國以至全世界無可避免所造

成的負面影響，作好防備，盡量減低可能受到的衝擊或損失。



＊中國要封殺涉特朗普等企在華投資＊



相信美國政局現時甚至未來一段不短的時期會甚為不穩，此因：特朗普從來不肯承認大選失

敗，不僅（１）力壓多個州份重新點票，更赤夥夥地要州議長不依法的投選舉人，失敗了，遂在

（２）２０２１年１月６日在白宮外煽動「特粉」前往美國國會山莊，在「移師」後，當然有人

非法強行攻佔國會，暴動造成死傷，之後卸責。

更麻煩的是，特朗普在極不甘心的情況底下離開白宮，卻表明（３）不肯出席拜登的就職典

禮，更於同日自搞歡送會，唱「對台戲」之意謂彰彰明甚，相信特朗普今後還會窮種種之惡思劣

行，與新的聯邦政府「角力」，最令人擔心的是此人所招攬的都是一大班白人種族主義、極端主

義甚至恐懼主義等惡勢力，在華盛頓以至美國各大州首府部署的暴動，不是一天半日，很可能是

長期性的鬥法，美國社會很有可能出現無日無之的動亂，目的當然是要搞跨拜登政府。

我估計美國之亂，會有好幾個方面：（一）特朗普有可能成立一個組織，或「影子政府」，

明裏對拜登政府的任何政策、策略和措施狠狠作出無根無據的「反對」，甚至利誘、威逼共和黨

議員配合在美國國會設阻擺欄，使拜登政府的運作不好過；更大問題是煸動有暴力傾向的「特粉

」，在美國不同地方進行暴力行為。

政局不穩定、不明確，就肯定會使拜登寸步難行。由是（二）特朗普一定會使新冠肺疫

ＣＯＶＩＤ－１９在美惡化，故會煽動「特粉」不斷上街「示威」，甚至爆發暴力行動，都不帶

口罩，使疫情失控地進一步擴散，使拜登「生不如死」。因拜登得先防控好新冠肺疫ＣＯＶＩＤ

－１９，否則便難以在重啟經濟行動上取得預期良性成效。美國近期每日有逾２０萬人確診，已

是常態，更有估計英國的變種病毒有可能在３月份在全美擴散，而藥廠所研製的可控緊急應用的

疫苗，效益和副作用難料難控，乃社會大患。

至於（三）國際事務，拜登政府亦受困甚深，因特朗普更會使拜登在國際社會面對許許多多

的困擾，並尤以對華事務為然，而其蓬佩奧在「失業」之前仍加緊地對中國進行攻擊，並肆無忌

憚地插手港、台的中國內政事務，力求積重難返，使拜登受深困。

由是我的建議，重點有（甲）中國宜（Ｉ）繼續強化科技強國、需求側和供給側的內需，作

為最新的國內大循環、國內國際雙循環政策的有力支持，使國民經濟得以保持穩中有進的發展步

伐，達致小康社會的目標。中國在惡疫力壓底下，經濟仍能有增長，表現優於美歐等經濟體系，

肯定會吸引各地資金投華，對特朗普是很大打擊。



＊強化經濟吸引世界各地資金投華＊



當然要（ＩＩ）對準特朗普、蓬佩奧等政棍，作出絕無可免的反制和打擊。我建議，中國要

以牙還牙的完完全全的封殺特、蓬等下台後的所有活動，包括（ｉ）不接受此等劣人加入的美國

商業機構在華經營和投資，除非撇除特、蓬等在企。同樣重要的，是（ｉｉ）美國國務院肯定有

許許多多的反華官員，否則便不會有如斯多如牛毛的反共反華政策和措施配合特魔，也是中國可

以考慮對美方的反華主要官員作為制裁的具體對象。

同樣重要的是（乙）拜登千萬不要客客氣氣地對待特朗普。特朗普從來就是欺善怕惡的下下

等人，此人付錢對被其曾玩弄過的女人免除法律訴訟，但又對「好朋友」搭膊頭的同時用刀狠狠

的插無數，就連退任也要插，故拜登千萬要小心，對特魔絕對不可以有任何退讓，因你的退，就

是特魔之殺著。匆匆把特朗普的種種違法劣行訴之於法，即使有「特粉」應之以暴，但長痛不如

短痛，就打特的同時，亦壓「特粉」之暴，始為拜登可望有長始久安之道。

但拜登面對特朗普已留下的難攤子實在太甚，美國不穩，世界亦不穩，對中國當然是不可忽

視的問題。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

