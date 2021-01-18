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即市新聞

18/01/2021 11:48

《外匯達仁－盧楚仁》荷意政壇大地震，歐元雪上加霜

　　《外匯達仁》１月６日美國參議院最後兩席由民主黨奪得之後，再加上美國１０年期債息爆
升，美匯指數隨即在８９﹒２０９見底而持續回升至今。亦因此，歐元兌美元亦在１月６日見頂
（１﹒２３４９）顯著回落。美匯指數轉強對歐元產生負面影響之外，還有一些不利因素正在發
酵不利歐元匯價。
　　在３月１７日荷蘭大選前夕，荷蘭首相呂特突然間宣布內閣總辭，並以看守政府角色直至選
舉後交接。事緣荷蘭政府在２０１３至２０１９年其間，錯誤地指控數千個家庭欺詐兒童福利，
並要求這些家庭退還相關款項，令這些家庭造成嚴重困擾。荷蘭國會去年１２月發表調查報告，
確認相關稅務機構行政過失，故此首相呂特宣布總辭來承擔責任。
　　與此同時，意大利聯合政府亦出現分裂，前意大利總理倫齊聯同兩位內閣成員宣布辭職。事
源是他們不滿現任總理孔特政府，沒有好好運用從歐盟中得到的２０００億歐元紓困基金，令金
融市場擔心意大利最終要宣布提早大選。另一方面，德國執政黨基督民主聯盟舉行的黨魁選舉，
結果終於由北萊茵威斯特法倫州州長拉舍特當選，他以５２１票對４６６票擊敗保守派的默茨。
拉舍特被形容為與默克爾風格相似，金融市場對於他的當選沒有甚麼驚喜。
　　本周四（２１日）歐洲央行會舉行今年首次議息會議。毫無疑問，估計拉加德會照舊放鴿及
表示關注歐元匯價，故相信歐元兌美元本周仍然受壓。在技術層面上，歐元兌美元的重大支持位
在１﹒１９２０，若１﹒１９２０失守，可能便要到１﹒１６０３才有支持。
《獨立外匯商品分析師　盧楚仁》

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