《異動股》港交所（０３８８）漲近４％創新高，瑞信看恒指三萬點

《經濟通通訊社１８日專訊》港交所（００３８８）現價升３﹒６６％，報４７５﹒２元，
以現價計，該股暫連升４日，累計升幅５﹒５５％。該股成交約５７４萬股，涉資２６﹒９０億
元。該股盤中高見４７６﹒６元，創下上市新高。
瑞信中國證券研究主管黃翔在網上會議中認為，美國制裁中資企業影響並不大，原因是中國
對優質股票的需求仍大，國內基金投資持續上升，近５年外資透過互聯互通等方法的投資比例亦
已增至２５％，預期今年中國股票包括Ａ股表現將持續理想，當中今年恆生指數目標為３０００
０點，ＭＳＣＩ中國指數目標看１２２點，至於滬深３００指數則看５６００點。
現時，恆生指數報２８６６５，升９１點或升０﹒３２％，主板成交１３２８﹒８７億元。
國企指數報１１３７２，升５１點或升０﹒４６％。恆生科技指數報９０５１，升２７５點或升
３﹒１４％。
即月期指新報２８６４３，升５２點，低水２２點。即月國指期貨報１１３６３，升５５點
，低水９點。即月科指期貨新報９０３８，升２９１點，低水２點。
上證綜合指數報３５８８，升２２點或升０﹒６２％，成交２８７１﹒８６億元人民幣。
深證成份指數報１５２２６，升１９５點或升１﹒３０％，成交３４７１﹒４１億元人民幣
。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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港交所（００３８８） ４７５﹒２０元 升３﹒６６％
廣發（０１７７６） １１﹒７０元 升０﹒８６％
中金（０３９０８） ２２﹒１０元 升３﹒０３％
遠東宏信（０３３６０） ７﹒７５元 跌０﹒５１％
中信証券（０６０３０） １９﹒１６元 升１﹒３８％
海通證券（０６８３７） ７﹒４４元 升１﹒６４％
華泰六八八六（０６８８６）１３﹒１６元 升１﹒３９％
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