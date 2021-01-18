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即市新聞

18/01/2021 13:09

《異動股》港交所（０３８８）漲近４％創新高，瑞信看恒指三萬點

　　《經濟通通訊社１８日專訊》港交所（００３８８）現價升３﹒６６％，報４７５﹒２元，
以現價計，該股暫連升４日，累計升幅５﹒５５％。該股成交約５７４萬股，涉資２６﹒９０億
元。該股盤中高見４７６﹒６元，創下上市新高。
　　瑞信中國證券研究主管黃翔在網上會議中認為，美國制裁中資企業影響並不大，原因是中國
對優質股票的需求仍大，國內基金投資持續上升，近５年外資透過互聯互通等方法的投資比例亦
已增至２５％，預期今年中國股票包括Ａ股表現將持續理想，當中今年恆生指數目標為３０００
０點，ＭＳＣＩ中國指數目標看１２２點，至於滬深３００指數則看５６００點。
　　現時，恆生指數報２８６６５，升９１點或升０﹒３２％，主板成交１３２８﹒８７億元。
國企指數報１１３７２，升５１點或升０﹒４６％。恆生科技指數報９０５１，升２７５點或升
３﹒１４％。
　　即月期指新報２８６４３，升５２點，低水２２點。即月國指期貨報１１３６３，升５５點
，低水９點。即月科指期貨新報９０３８，升２９１點，低水２點。
　　上證綜合指數報３５８８，升２２點或升０﹒６２％，成交２８７１﹒８６億元人民幣。
　　深證成份指數報１５２２６，升１９５點或升１﹒３０％，成交３４７１﹒４１億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　港交所（００３８８）　　４７５﹒２０元　　　升３﹒６６％
　　廣發（０１７７６）　　　　１１﹒７０元　　　升０﹒８６％
　　中金（０３９０８）　　　　２２﹒１０元　　　升３﹒０３％
　　遠東宏信（０３３６０）　　　７﹒７５元　　　跌０﹒５１％
　　中信証券（０６０３０）　　１９﹒１６元　　　升１﹒３８％
　　海通證券（０６８３７）　　　７﹒４４元　　　升１﹒６４％
　　華泰六八八六（０６８８６）１３﹒１６元　　　升１﹒３９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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