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18/01/2021 11:38

【數據解讀】寧吉喆：疫情散發影響上月零售增速回落，惟影響可控

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家統計局局長寧吉喆在發布會表示，近
期國內一些地方出現散發病例乃至局部聚集性疫情，對經濟持續恢復帶來一些不確定性。１２月
份市場零售增速回落，也是一個反映。但總的看，對經濟的影響是可控的。
　　從２０２１年的情況看，支撐經濟穩定恢復的有利因素是比較多的，中國經濟有基礎也有條
件延續穩健復甦態勢。

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