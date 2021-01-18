【數據解讀】寧吉喆：疫情散發影響上月零售增速回落，惟影響可控

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家統計局局長寧吉喆在發布會表示，近

期國內一些地方出現散發病例乃至局部聚集性疫情，對經濟持續恢復帶來一些不確定性。１２月

份市場零售增速回落，也是一個反映。但總的看，對經濟的影響是可控的。

從２０２１年的情況看，支撐經濟穩定恢復的有利因素是比較多的，中國經濟有基礎也有條

件延續穩健復甦態勢。

