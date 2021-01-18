【數據解讀】寧吉喆：預計今年進出口有望延續目前態勢

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家統計局局長寧吉喆在發布會表示，今

年疫情仍然在世界上蔓延，世界各國對防疫產品、對生產生活用品的需求還是比較大的，我們在

立足內需的情況下，還要適應國際需求，拓展外需，預計進出口有望延續目前態勢。

