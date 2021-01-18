《午市前瞻》交投趨旺科指破頂，恒指短期將上試２９０００關

《經濟通通訊社１８日專訊》美國大型銀行公布業績後走低，國際油價下跌。市場關注美國

候任總統拜登將於當地周三宣誓就職，美股上周五（１５日）收低，今早亞洲股市普遍低開低走

，而港股今早低開後高走，受惠內地中國第四季ＧＤＰ增長６﹒５％勝預期，科技股造好，騰訊

（００７００）被大摩唱好，上調目標價，今早高見６６７﹒５元破頂，帶動科指突破九千大關

，高見９０９４創新高，拳日收報９０６１，升２８６點或升３﹒２６％。恆指半日報

２８７１２，升１３８點或升０﹒４９％。國企指數報１１３９６，升７５點或升０﹒６７％。

主板成交１２７２﹒８２億元。

舜宇光學（０２３８２）未受華府吊銷英特爾向華為供貨許可影響，今早飆升６﹒５０６％

，報２０３元，成半日最佳藍籌。重磅股方面，港交所（００３８８）升３﹒４４％，報

４７４﹒２元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅５﹒３３％。匯控（００００５）跌

２﹒６７％，報４１﹒８元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２﹒７９％。友邦

（０１２９９）跌０﹒２８％，報１０４﹒１元。建行（００９３９）跌１﹒１３％，報

６﹒１１元。



＊科技股大勇，騰訊科指破頂＊



ＡＴＭＸＪ榮辱互見，騰訊破頂後現升１﹒８６％，報６５７元，盤中見６６７﹒５元，大

摩調升目標價至７２０元。另外，美團（０３６９０）宣布將於月底關閉「美團互助」，並且全

額返還會員的分攤費用，分析指美團是次是對整個行業未來型態進行判斷，美團今早飆

５﹒３９％，報３２４﹒２元。小米（０１８１０）今早低開逾１％後回升，半日升２﹒９％，

報３０﹒１５元。京東集團（０９６１８）跌１﹒２５％，報３４６元，以現價計，該股暫連跌

２日，累計跌幅２﹒０９％。

科技股大勇，金蝶（００２６８）公布去年盈轉虧蝕最少２﹒５億人幣，不過富瑞亦將金蝶

目標價由３０﹒０６元上調至３２﹒６３元，維持買入評級。金蝶暫日升近１１﹒４２％，報

３１﹒２元。丘鈦（０１４７８）發盈喜，料全年純利增最多六成，股價高開高走，半日飆

１４﹒９４％，報１５﹒３８元。科指ＥＴＦ全線上揚，南方恆生科技（０３０３３）揚

３﹒１４％報９﹒０２元，華夏恆生科技（０３０８８）漲３﹒１６％報１１﹒４元，恆生科技

ＥＴＦ（０３０３２）升３﹒０２％報９﹒０２５元，安碩恆生科技（０３０６７）飆３﹒１％

報１８﹒９１元。



＊三大電訊商上揚，金屬資源股普挫＊



部分早前被列入制裁清單的股份企早略見回升。大摩維持被制裁的三大電訊商增持，雖然仍

降目標價，不過中資三大電訊商一同造好，中移動（００９４１）上周北水淨買額１４５﹒５億

元，半日升４﹒８８％報４９﹒４元，盤中最高見４９﹒９５元創逾兩個月高；中聯通

（００７６２）漲４﹒５９％，報５﹒２４元；中電信（００７２８）揚升５﹒１２％，報

２﹒４６元，以現價計，該股暫連升６日，累計升幅２５﹒５１％。

內地工信部擬加強稀土產業管理，金屬資源股普挫，五礦資源（０１２０８）挫２﹒１６％

，報３﹒１７元，盤中低見３﹒０７元，創一個月新低跌穿五十天平均線（３﹒１１９元）；鞍

鋼（００３４７）瀉４﹒７７％，報３﹒１９０元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅８％

；江銅（００３５８）軟０﹒２７７％，報１４﹒３８元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌

幅２﹒０４％；中國稀土（００７６９）跌４﹒２１％，報０﹒４５５元；金川（０２３６２）

跌２﹒９４％，報０﹒９９元；鐵貨（０１０２９）升４﹒２４％，報０﹒１７２元。



＊廣汽插水，濠賭股現沽壓＊



汽車股發展各異，市場質疑石墨烯電池，導致廣汽（０２２３８）大幅波動，半日插水

５﹒２２％，報８﹒８９元；比亞迪（０１２１１）跌３﹒７４％，報２３６﹒６元，以現價計

，該股暫連跌３日，累計跌幅８﹒２９％；華晨（０１１１４）跌０﹒１５％，報６﹒５元，以

現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２﹒５％。早前急升的吉利汽車（００１７５）今早繼續低

開後回升１﹒７６％，報３１﹒７５元。長汽（０２３３３）升７﹒３６％，報２７﹒７元。

濠賭股現沽壓。澳博控股（００８８０）公布，建議發行美元計價優先票據，擬將所得款項

淨額的約９０％用於財團信貸融資的再融資，而餘額則用作一般企業用途。澳博跌１﹒１８８％

，報８﹒３２０元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２％。銀娛（０００２７）、金沙

（０１９２８）及永利澳門（０１１２８）連跌３日，今日分別軟１﹒４７％報５６﹒８元，跌

１﹒４７％半日收３０﹒２元，以及挫３﹒１２％報１１﹒８２元。



＊何啟俊：大市氣氛樂觀，有望上試去年１月高位＊



市場關注美國白宮權力交接情況，美股上周五（１５日）三大指數下跌，港股今早隨外圍低

開後倒升，續有升勁，受惠內地經濟數據向好。千里碩證券研究部經理何啟俊向《經濟通通訊社

》表示，港股近日交投活躍，連主板突破二千億元成交，今日早段大市亦已錄得超過千億元成交

，反映北水支持之餘，大市投資氣氛亦明顯轉好，就算如小米等相關股份受累華府制裁，個股下

挫，大市仍然向上發展未受影響，加上日內科指升破九千點關，如恆指回補去年１月下旬的下跌

裂口（２８４９０至２８７９５點），將有力突破２９０００，投資氣氛續趨旺盛下將上試去年

１月高位阻力２９１７４點。至今於下線支持位，他認為在２８２００點水平。（ｐｌ、ｋｉ）

