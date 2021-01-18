《娥姐錦囊－張賽娥》盈富基金換人且慢，拜登上場或有新氣象

《娥姐錦囊》盈富基金（０２８００）上周一（１１日）宣布，受美國行政命令影響，基金

即日起不再對受制裁企業進行新投資，不過行政長官林鄭月娥和市場人士開腔後，基金周三

（１３日）晚上即轉口風，恢復投資於受美國制裁的股份。雖然有人擔心盈富基金如紐約交易所

般二次轉軚，力促撤換基金經人道富環球，但我認為基金經理主要看其投資表現，暫時無須急於

換人，美國總統特朗普離任在即，未來一段時間，可以先觀察拜登上場後之表現，再下定論。

根據「行動 反應循環」（ａｃｔｉｏｎ－ｒｅａｃｔｉｏｎ ｃｙｃｌｅ）原理，每當一

方作出行動時，另一方就覺得自己有必要回應，而這個回應又會令局勢升溫，因此在以和為貴，

避免刺激對方的原則下，既然事情已經解決，暫時不必太大動作。

兩國相爭，企業夾在期間，往往左右為難。因過去一段日子，美國監管當局對企業違規嚴格

執法，而且罰金龐大，令企業成為驚弓之鳥。今次道富未考慮清楚，便倉卒決定，最終便要作出

修正。事實上，美方不斷向中國施壓，美資企業亦要付出代價，如果類似事件繼續出現，勢必削

弱美資機構在港競爭力。就如美國發動貿易戰，不僅中資企業因為關稅而承受損失，美國民眾亦

會因為成本轉嫁而要多付費用，可謂兩敗俱傷。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。

