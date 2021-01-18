《美元走勢－羅明立》可於１﹒２１附近小注做空歐元

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０３﹒８３ １０３﹒６９ １０３﹒７４

歐元╱美元 １﹒２０８７ １﹒２０６５ １﹒２０８１

英鎊╱美元 １﹒３５９０ １﹒３５６０ １﹒３５６０

美元╱瑞郎 ０﹒８９２５ ０﹒８９０８ ０﹒８９１３

美元╱港元 ７﹒７５４２ ７﹒７５２６ ７﹒７５２９

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《美元走勢》美國上周五（１５日）公布１２月零售銷售按月下降０﹒７％，差於預期的持

平；同期，美國ＰＰＩ按月上升０﹒３％，略低於預期的０﹒４％，而１２月工業產出按月上升

１﹒６％，高於預期的０﹒５％。此外，美國１月紐約聯儲製造業指數為３﹒５，差於預期的６

。美匯指數繼續靠穩，逼近９１即５０天線。有消息指，很大可能成為美國財長的耶倫表示不會

尋求弱美元以獲得競爭優勢。消息刺激美元今早走高，短線技術走勢仍然有利美元反彈，留意

９１﹒２０的表現。

本周將有三間央行公布議息結果，包括加拿大央行、日本央行及歐洲央行。市場預期由於加

元匯價偏強，加拿大央行可能會發放減息的訊號，將目前的０﹒２５％基準利率再往下調。另外

，加拿大１２月成屋銷售按月上升７﹒２％，高於預期的６％，反映加拿大經濟從疫情中復甦。

美元兌加元有機會挑戰５０天的１﹒２８７０。

歐元上周五失守１﹒２１，今早（１８日）低見１﹒２０６５，一度失守５０天線，短線或

有反彈，留意１﹒２１００╱３０的阻力，後市應仍然有下行風險，可於１﹒２１附近小注做空

。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２１１０ １﹒２０１０ １﹒２１６０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３５９０ １﹒３４８０ １﹒３６４０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

