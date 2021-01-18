  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/01/2021 16:42

《美元走勢－羅明立》可於１﹒２１附近小注做空歐元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０３﹒８３　　　１０３﹒６９　　　１０３﹒７４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２０８７　　　１﹒２０６５　　　１﹒２０８１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３５９０　　　１﹒３５６０　　　１﹒３５６０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８９２５　　　０﹒８９０８　　　０﹒８９１３
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５４２　　　７﹒７５２６　　　７﹒７５２９
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國上周五（１５日）公布１２月零售銷售按月下降０﹒７％，差於預期的持
平；同期，美國ＰＰＩ按月上升０﹒３％，略低於預期的０﹒４％，而１２月工業產出按月上升
１﹒６％，高於預期的０﹒５％。此外，美國１月紐約聯儲製造業指數為３﹒５，差於預期的６
。美匯指數繼續靠穩，逼近９１即５０天線。有消息指，很大可能成為美國財長的耶倫表示不會
尋求弱美元以獲得競爭優勢。消息刺激美元今早走高，短線技術走勢仍然有利美元反彈，留意
９１﹒２０的表現。
　　本周將有三間央行公布議息結果，包括加拿大央行、日本央行及歐洲央行。市場預期由於加
元匯價偏強，加拿大央行可能會發放減息的訊號，將目前的０﹒２５％基準利率再往下調。另外
，加拿大１２月成屋銷售按月上升７﹒２％，高於預期的６％，反映加拿大經濟從疫情中復甦。
美元兌加元有機會挑戰５０天的１﹒２８７０。
　　歐元上周五失守１﹒２１，今早（１８日）低見１﹒２０６５，一度失守５０天線，短線或
有反彈，留意１﹒２１００╱３０的阻力，後市應仍然有下行風險，可於１﹒２１附近小注做空

　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２１１０　　　１﹒２０１０　　　１﹒２１６０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３５９０　　　１﹒３４８０　　　１﹒３６４０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事18/01/2021
《神州經脈》上季GDP勝預期全年錄增長，滬綜指三千六得而復失
香港要聞18/01/2021
邱騰華：海洋公園山下園區將免費開放　部分設施外判營運
財經熱話18/01/2021
【科指跑贏】科指面世半年突破九千關　何啟俊:龍頭股首選美團
FOCUS18/01/2021
【FOCUS】GDP首破百萬億　「正」冠全球難掩軟肋
市場動向18/01/2021
香港建設提私有化提供套現良機 溢價高達 1.2 倍
開市Good Morning18/01/2021
《開市Good Morning》溫傑：內銀撥備減少業績改善
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞「公平點」$50禮券

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

【etnet 健康】賞 Pacific Coffee健康杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>