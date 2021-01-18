【大國博弈】港府批美國制裁行動卑劣無恥，譚耀宗斥美霸凌行徑

《經濟通通訊社１８日專訊》就本港警方國安處本月初大規模拘捕民主派人士，美國財政部

上周五（１５日）宣布再制裁多六人，包括全國人大常委譚耀宗、警務處國安處處長蔡展鵬、兩

名助理處長江學禮及簡啟恩、中央駐港國安公署副署長孫青野及中央統戰部部長尤權。

特區政府發聲明表示，對美國向六名中國及特區政府官員實施所謂「制裁」表示極度憤怒，

並嚴厲指責這些措施，這是自《香港國安法》制定後，美國政府干預中國內部事務，阻撓特區機

關採取行動維護國家安全的最新例證，形容行徑荒唐和卑劣無恥。



＊特區政府支持中央採取反制措施＊



政府發言人表示，自《香港國安法》實施以來，美國政府利用不同事件和藉口詆毀《國安法

》，令政府不得不懷疑《國安法》是否已觸及外國和境外勢力的痛處，又指近日在美國國會大樓

發生的事件後，香港及國際社會很多人都明顯看到美國的行徑暴露其雙重標準及虛偽。

發言人續說，行政長官林鄭月娥代表各個因推行《香港國安法》而被美國國務院自去年一連

串行動針對的高層同事表示，美方的行徑是完全不合法和違反既定的國際法律原則，一定不會得

逞。她和同事依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，是光榮的使命，無懼任何威嚇

，重申特區政府會全面支持中央政府採取任何合適的反制措施。



＊譚耀宗斥美霸凌行徑，不會被制裁嚇到＊



對於被美國納入制裁名單，譚耀宗回應指，早已預料會被制裁，本身在美國從來沒有資產，

亦不打算到美國，他指自己是按香港及國家法例做事，是為維持香港繁榮穩定做正確的事，美國

透過霸凌行徑插手香港事務是錯誤，亦嚇不到他。他又指，即使美國採取所謂的制裁措施為自己

帶來一些不便，都沒有大不了，未來會如常參與人大常委會的工作。（ｂｉ）

