【企業盈喜】信達國際（１１１）料去年稅後溢利按年升至少５０％

《經濟通通訊社１８日專訊》信達國際（００１１１）公布，集團預期截至２０２０年１２

月３１日止年度公司權益持有人應佔之綜合稅後溢利將按年大幅上升至少５０％。

業績大幅增長主要由於在年內集團業務之整體表現進步及來自所佔聯營公司權益的利潤貢獻

增加所致。（ｃｗ）

