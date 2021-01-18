【夜期時段】即月期指最新報２８８３３點，跌３點，低水３０點

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８８４２點，升６點，低水２１

點，最新報２８８３３點，跌３點，低水３０點，合約成交４９９張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１４５２點，跌４點，低水１１點，最新報１１４５１點

，跌５點，低水１２點，合約成交６４８張。

