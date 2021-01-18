【金融論壇】證監會：香港虛擬貨幣監管處於亞洲領先地位

《經濟通通訊社１８日專訊》證監會中介機構部發牌科總監趙嘉麗表示，香港在虛擬貨幣監

管上，在亞洲處於領先地位，因為區內未必有其他地方如香港一般推出監管制度，相信框架可以

保障投資者的安全。

她又指，證監會留意到基金投資經理，在管理投資組合時希望加入虛擬貨幣，因此證監會去

年１１月推出針對網上虛擬貨幣平台的新監管框架。（ｂｉ）

