【金融論壇】證監會：香港虛擬貨幣監管處於亞洲領先地位

《經濟通通訊社１８日專訊》證監會中介機構部發牌科總監趙嘉麗表示，香港在虛擬貨幣監
管上，在亞洲處於領先地位，因為區內未必有其他地方如香港一般推出監管制度，相信框架可以
保障投資者的安全。
她又指，證監會留意到基金投資經理，在管理投資組合時希望加入虛擬貨幣，因此證監會去
年１１月推出針對網上虛擬貨幣平台的新監管框架。（ｂｉ）
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