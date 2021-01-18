瑞信看好今年中國股票表現，恒指目標看３００００點

《經濟通通訊社１８日專訊》瑞信中國證券研究主管黃翔在網上會議中認為，美國制裁中資

企業影響並不大，原因是中國對優質股票的需求仍大，國內基金投資持續上升，近５年外資透過

互聯互通等方法的投資比例亦已增至２５％，預期今年中國股票包括Ａ股表現將持續理想，當中

今年恆生指數目標為３００００點，ＭＳＣＩ中國指數目標看１２２點，至於滬深３００指數則

看５６００點。

他指，看好中後期復甦的板塊，包括消費品，如餐飲、運動及白色家電股；新能源汽車及相

關的子行業，以及加重工業板塊的配置，另外亦對銀行股看法有好轉，相信今年經濟復甦將有利

銀行業，惟減持健康護理及房地產行業。



＊被制裁低估值及ＡＨ股溢價大股份，成南下資金吸納對象＊



他續指，今年中國經濟料會回復正常化，其中在去年低基數效應下，首季將有強勁增長，次

季開始將進入正常化增長，全年ＧＤＰ料增長約７﹒１％；考慮到中國槓桿率仍高企，故相信今

年內地貨幣及刺激政策將較其他國家克制，但認為整體貨幣政策不會出現緊縮的態勢。對於美國

候選總統拜登即將上台，他相信市場會觀望他對上屆政府一系列的政策有何舉措，尤其特朗普在

政府換屆過渡期間動作仍積整，但整體而言，相信拜登政府的政策有較有預測性及透明度，但不

認為與中國關係有明顯改變。

問及近月大量南下資金流入港股，他認為主因恆指估值較Ａ股便宜，部分國內資金欲加大國

內市場的配置，由於對港股較為熟悉及流動性佳；此外，部分被美國制裁的股份，由於估值跌至

低谷亦吸引非美國投資者的興趣，故近期被制裁低估值及ＡＨ股溢價大的股份將成南下資金吸納

的對象。（ｙｗ）

