【金融論壇】渣打料環球經濟下半年復甦，惟難迅速重回疫情前水平

《經濟通通訊社１８日專訊》渣打（０２８８８）主席韋浩思（Ｊｏｓｅ Ｖｉｎａｌｓ）

表示，去年全球經濟曾有段時間出現衰退，但與以往的全球金融危機相比，今次疫情帶來的危機

有所不同，包括源頭、全球的銀行體系與以往亦有不同，同時今次疫情下，發展中及已發展國家

都受到一定影響。

韋浩思在亞洲金融論壇上指，今年市場期待經濟復甦，並已形成了利好消息。不過，上半年

仍有很多國家正在抗疫，去年的趨勢很大程度會延續，而隨著疫苗出現，經濟將開始擺脫疫情的

影響，在下半年或見復甦，預期今年全球經濟將按年反彈５％，中國增長８％，而歐美國家則增

長３％至４％，但預料短期內將不會重回疫情前的水平。包括中國、印度等的亞洲新興國家，目

前正領導著全球經濟復甦，相信情況將會持續，經濟和商業的復甦將由新興市場領導，尤其是中

國。

他又指，疫情能否受控仍為今年其中一個風險因素，又指目前的債務風險非常高，部分發展

中國家的主權債和公司債都較為脆弱。他預料，各國央行將一直維持寬鬆貨幣及財政政策，以提

供支持予市場，利率亦將會維持於低位。地緣政治是今年的其中一個風險，亦是全球經濟復甦信

心的來源之一，他期望美國新政府上台，環球可以進入更加穩定、可預測、更多邊的關係，相信

對於中美兩國將是好事。

此外，出席同一場合的中國銀行（０３９８８）董事長劉連舸指出，疫情令過去幾年採保護

主義的生產供應鏈板塊有所改變。去年中國、韓國等亞洲區供應鏈影響全球出口，目前歐美經濟

復甦緩慢，預料亞太區將扮演更重要角色。（ｓｋ）

