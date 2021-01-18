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18/01/2021 17:34

【金融論壇】史美倫料中概股來港二次上市趨勢將持續

　　《經濟通通訊社１８日專訊》港交所（００３８８）主席史美倫表示，在市場動盪下，香港
作為中國和國際連接者的作用更顯重要，其透明度、法治等核心競爭力，都讓香港取得成功並保
持現今的市場地位。中國市場正值改革開放，隨著市場變得龐大，透明度亦必須加強，香港的角
色就更為重要。
　　史美倫在亞洲金融論壇上指，從宏觀的角度而言，港交所去年表現不錯，多項業績都創下紀
錄。過去一年不少中概股由美國回港進行二次上市，港交所從中受惠，並且進行了不少改革以推
動衍生產品市場發展。集團將會繼續推動「立足中國」、「連接世界」的戰略計劃。
　　她預料，在美國上市的中國企業回來香港進行二次上市的趨勢將會持續。除了受地緣政治緊
張局勢影響，中資企業以往到美國上市，主要是為更高估值，不過香港市場規模擴大，更多企業
了解到本港上市的好處。她又提到，有美國矽谷人士透露，本港有成為納斯達克替代上市地的條
件。
　　史美倫又指，本港市場欠缺多元化，認為應更為發展衍生產品市場。此外，互聯互通機制是
本港和內地連接的主要渠道，期望將來能推出ＥＴＦ通、掉期合約等。（ｓｋ）

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