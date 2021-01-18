《小傳日記》北水狂流入，魚缸升到突；科指創新高，成分股風騷！

《小傳日記》上星期五（１５日）花旗國候任總統拜登１﹒９萬億美金新紓困方案曝光，加

上華爾街三大銀行去年第四季盈利均勝預期，但投資者趁好消息出貨，美股湧現獲利沽盤，搞到

美股三大指數調整。今早亞洲股市普遍低開低走，但香江魚缸好強勢，今早低開後高走，先係多

間重磅佬造好例如神州移動（００９４１）、生發發（００３８８）同ＱＱ（００７００）撐起

魚缸，手機佬、內房佬亦都有表現。另外，北水亦對魚缸升勢相當有功勞，截至今日收市，港股

通（滬）淨流入９４﹒５３億港元，港股通（深）淨流入１３５﹒１８億銀，繼續刷新港股通推

出以來淨流入金額新高。魚缸最多曾升２９１點見２８８６４繼續創一年高。最終魚缸報

２８８６２點，升２８８點或升１巴仙，主板成交２２４３﹒９７億銀。國企指數報１１４６２

點，升１４１點或升逾１巴仙。恆生科技指數報９１１６，升３４０點或升近４巴仙創新高。

Ａ場方面，上證綜指報３５９６點，升２９點或升近１巴仙。深證成份指數報１５２６９點

，升２３７點或升近２巴仙，兩市總成交９９８２﹒０５億銀人仔。

重磅藍戰士方面，ＱＱ升近２巴仙，報６５７銀；ＡＩＡ（０１２９９）跌唔夠１巴仙，報

１０４﹒３銀；大笨象（００００５）跌２巴仙，報４２﹒０５銀為表現最差藍戰士；神州移動

升逾４巴仙，報４９﹒２銀；生發發走高逾５巴仙，報４８２銀。



＊科指創新高個股ｇｏｇｏｇｏ，丘鈦發盈喜同行好神氣＊



恆生科技指數今早突破九千大關，高見９１２２點創新高，科技股普遍炒高。金蝶料去年歸

屬於公司權益持有人應佔虧損將介乎於２﹒５億至３﹒５億之間人仔，惟雲服務業務收入按年增

長４３巴仙至４８巴仙，全日炒高升１３﹒９３巴仙，報３１﹒９銀破頂；明源雲

（００９０９）彈半成，報５３﹒２銀，美團（０３６９０）揚近６巴仙，報３２５銀。

據《路透》引述消息人士指，花旗政府通知英特爾在內的幾間華為晶片供應商，將撤銷部分

對華為銷售產品的許可證。惟魚缸早以消化上述消息，中芯（００９８１）飛起近６巴仙，報

２９﹒２５銀；中興（００７６３）飆近９巴仙，報２３﹒５銀。

手機佬今日氣氛好瘋狂！丘鈦（０１４７８）料去年度純利按年增長介乎約４０巴仙至６０

巴仙，全日升近２０巴仙，報１６銀，比亞迪電子（００２８５）走高逾８巴仙，報４２﹒６５

銀；瑞聲（０２０１８）漲逾４巴仙，報４５﹒４銀；舜宇（０２３８２）炒起逾７巴仙，報

２０４﹒８元為表現最佳藍戰士同國貨佬；富智康（０２０３８）走低逾２巴仙，報１﹒２５銀

。



＊車佬消息多天能向下墮，魚缸咁高興光伏佬贈慶＊



車股今日消息多籮籮，天能（００８１９）跌幅得最慘，佢嘅電池板塊業務已經成功於科創

板建議Ａ股上市及Ａ股發行，今日上市。但天能仍然插穿十天線（２０﹒２４４銀）、廿天線

（１８﹒７４７銀），撻低近２１巴仙，報１６﹒９２銀。另外，廣汽（０２２３８）被神洲中

科院院士，同埋有微信號質疑石墨烯電池電動車未必成事；股價緊係應聲下挫，急插逾８巴仙，

報８﹒６２銀。至於長汽（０２３３３）就被券商富瑞唱好，上調他屐７３巴仙至３５銀，維持

買入評級，長汽隨之彈起近８巴仙，報２７﹒８５銀。比亞迪（０１２１１）挫逾４％，報

２３５﹒４銀。至於吉利（００１７５）上周急升，今日升勢持續，飆近３巴仙，報３２銀。

魚缸咁熱鬧造好，光伏佬都一齊贈慶。保利協鑫（０３８００）就最開心，現價升逾２３巴

仙，報１６﹒９２銀，今日一度升至１﹒７６銀，創近２０１６年內新高。萊特玻璃

（０６８６５）揚逾８巴仙，報３２﹒５銀；信義光能（００９６８）彈起近３巴仙，報

１９﹒３２銀，信義玻璃 （００８６８）飛起近２巴仙，報１９﹒９２銀，協鑫新能源

（００４５１）跳高近７巴仙，報０﹒３１銀。



＊中移動受捧中車向上沖，有大和唱好信達向上掃＊



被花旗國納入制裁名單的各路人馬受惠北水加持，有回升趨勢。不得不提最受寵愛的神州移

動上星期獲北水淨買額１４５﹒５億銀，今日狀態大勇，一度回上４９﹒５銀，創逾兩個月高，

最後升逾４巴仙，報４９﹒２銀。中聯通（００７６２）漲逾２巴仙，報５﹒１２銀；中電信

（００７２８）揚逾３巴仙，報２﹒４２銀。被制裁的源源代表中海油（００８８３）都唔輸蝕

，飆近２巴仙，報８﹒２５銀。至於中國中車（０１７６６）獲大摩吹奏，維持中國中車和中車

時代電氣「增持」評級，又上調中車時代電氣目標價１４﹒６％至４７元，兩位都上揚近８巴仙

，報３﹒９８銀，及逾９巴仙，報４０﹒９５銀。

各位生科佬走勢強！大和唱好信達生物（０１８０１），將他屐由７０銀，大幅上調５７巴

仙至１１０銀，重申「買入」評級。信達揚逾４巴仙，報９４﹒５銀。百濟（０６１６０）炒高

近８巴仙，報２１８﹒６銀；加科思（０１１６７）飆１５巴仙，報２２﹒０５銀；榮昌生物

（０９９９５）彈近８巴仙，報１１３﹒７銀。請請！



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