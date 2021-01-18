《真知灼見－溫灼培》澳紐貨幣調整似尚未完成

《真知灼見》拜登為修補一個極度撕裂及貧富懸殊的美國社會，及為了拉攏特朗普的支持者
，往後相信他只能大派褔利以取悅人心。上周拜登提出的１﹒９萬億美元救經濟方案料只是個開
始，往後料類似方案將陸續有來，並驅使美國政府要大舉發債。一點必須理解，從１０月１日起
的２０２１年財政年度，就首三個月數字所見，與去年同期比較美國政府的財赤便已增加了六成
。這尚未加上拜登政府即將推出的救經驗方案。面對如此龐大財赤解釋了為何聯儲局主席鮑威爾
上周決絕地指出，現非討論聯儲局收緊貨幣政策時候的原因。因為現階段聯儲局如停買債或作出
加息，只會使美國政府的借貸成本變得更沉重。這正是筆者長遠看淡美元原因之一。
＊歐元１﹒２美元有支持＊
本周三（２０日）拜登將上任，作為全球最大經濟體的美國，其政府換界多少會對市場帶來
震蕩。過去市場一直盼望拜登上任可為市場帶來好消息。而隨上周龐大救經濟方案的宣布，利好
消息亦已盡出。往後只剩下政策變化帶來的不穩定因素，提防市場有機會暫轉持美元以作避險。
而從另一方面看，上周當拜登公布的１﹒９萬億美元救經濟方案，是市場估計的１至２萬億美元
的接近上限範圍，但環球股票又或澳紐匯價也未見大升。避險的美元亦未見大跌。這一切給予筆
者感覺似乎美元將要進一步反彈。美元以外最大貨幣是歐元，惟歐元是眾主要貨幣中最早兌美元
匯價作出調整的一個。由於過去兩周歐元已作一定調整，料歐元於１﹒２０美元可找支持，惟料
澳紐及英鎊的調整尚待出現。
＊觀望拜登周三就職典禮＊
最後回看本周。本周頭等大事當然是拜登周三的就職典禮成為美國第４６任總統。我們重點
看是當天美國會否出現較衝擊美國國會更大的社會運動出現，從而分析美國社會撕裂的情況有多
嚴重。除了拜登就職典禮，本周將有三間央行議息，分別是周三的加央行、周四（２１日）的日
央行及歐央行等。鑑於近期加元匯價甚強，提防加央行會對強加元有所異議。過去加央行曾暗示
會把現時０﹒２５％息率進一步減。不排除本周加央行會更高調重提減息可能，以達至遏抑加元
匯價目的。至於歐央行，鑑於歐元近日已見調整不少，相信歐央行不應對歐元有所異議。經濟數
字方面，本周五將有一系列的歐美日與英國１月採購經理指數數字公布。這些數字公布後將讓我
們更能掌握全球最新的經濟狀況。當然還有，今天（１８日）是美國公眾假期，是馬丁路德金假
期，所以美國金融市長將休市一天。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
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