《保障全方位－左偉豪》投資要識揀，看清投連壽險

《保障全方位》現今投資途徑五花八門，想為財富增值，最重要是認清自己的財務目標及狀

況。市場上有許多混合性的投資產品，就以「投資連繫式壽險計劃」（投連壽險）為例，它是結

合了人壽保險及投資的長期保險產品。有人認為投連壽險產品鼓吹較高收益，但風險高，應盡量

不要碰。其實，每種投資都有其利弊，倒不如我們從基本入手，先認識甚麼是投連壽險？

市場上的一般投連壽險產品設有投資選擇簡介，客戶可因應個人風險承擔能力及理財策略等

，在計劃內提供的一系列投資選擇（即一般稱之為基金）選出合適的投資選擇組合作為投資。另

外亦有開放式架構的投連壽險（簡稱「開放式投連壽險」），開放式投連壽險與現時市場上常見

的投連壽險產品的不同之處在於保險公司沒有為客戶設定投資選擇。開放式投連壽險富較大的投

資彈性，客戶可以自行選擇與開放式投連險掛勾的投資，而保險公司並不在當中提供任何意見，

現時只接受以投資、稅務或遺產規劃為目標，並且具備「專業投資者」

（Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ Ｉｎｖｅｓｔｏｒ）之身份的客戶購買。

港人大多熟悉基金、股票或債券的買賣，但一些重磅股票的起跳金額不低，投連壽險就可以

讓客戶透過投連壽險的投資平台，以相對少的資金投資心儀的基金。投連壽險的供款方式，視乎

產品的設計，可以按月、年或一筆過形式繳款。如選擇定期供款方式，就可以利用「平均成本法

」定期購入投資選擇。另外，投連壽險含有人壽保障成分。不過要留意有些計劃可能只提供戶口

價值的１０５％作身故賠償額，而戶口價值通常與客戶選定的投資選擇表現掛勾。所以，身故賠

償額有機會低於已繳付的保費。

投連壽險較適合同時有保險及投資需要，而且懂得自行作出投資決定及願意承擔投資風險的

人士。若果有意選擇投連壽險作長期投資，購買前應先評估自己的風險承擔能力及未來流動資金

需要。投保人亦應考慮是否願意及有能力繳付整個供款年期的保費，注意部分產品設有終身的供

款期。在揀選投資選擇時，保險理財顧問不會代客戶選擇基金，投資決策權在於投保人。投保人

應充分考慮個別投資選項的風險及其風險承擔能力。另外，投保前亦必需了解涉及的收費模式及

多層費用，包括保單層面及投資基金相關收費。註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。

《ＡＸＡ安盛首席人壽保險業務及市場拓展總監 左偉豪》

