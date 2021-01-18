《豐碩成果－盧穗欣》美政經前景落實，支持２０２１市況造好

《豐碩成果》美國國會正式確認拜登當選美國總統，民主黨統領參眾兩院，達成「強勢執政

」，相信拜登就任後施政方面理可比上任政府來得暢順，某程度上，釋除市場對政經前景不確定

性的疑慮。我們認為，拜登的「強勢執政」可望加大財政政策力度，加上環球央行繼續施行大規

模量寬措施，勢將帶動環球金融市場走勢，配合經濟復甦主題，我們對上半年股債市場抱正面樂

觀態度。

市場資金仍然充裕，成為支撐全球資產市場的重要基石，當中我們尤其看好亞洲市場前景，

主要區內經濟復甦進度明顯較歐美領先，加上歐美發達市場的超低息環境，亦令追求高收益的投

資者到亞洲市場尋找機遇。



＊年初內需、出口工業看俏＊



於股市方面，我們認為上半年傳統經濟行業表現看好，包括電子產品、零部件、以及出口工

業類股份，基於去年同期盈利偏低的基數效應下，有關行業上半年盈利增長或可達雙位數，加上

現估值吸引，有上升潛力。至於新經濟行業短期仍將受中國政府開展的反壟斷調查影響，走勢或

見反覆，但我們認為相關行業中長線增長仍相對可觀，可伺機趁低吸納。



＊亞洲高收益債前景佳＊



債市方面，我們尤其看好亞洲高收益債，主要預期下半年，在歐美經濟體系逐漸復甦後，國

債孳息曲線或變陡斜，故存續期短、對息口敏感度較低的高收益債應能睇高一線。我們預料，中

央推出的融資政策，有望控制企業的違約風險，支持中國內房債表現。而對經濟敏感度較高的印

尼及印度商品企業債亦能受惠區內經濟復甦，表現被受看好。投資級別債當中，可留意具較高波

幅的ＢＢＢ級類別產品，例如印尼半主權債及印度企業債，因受惠經濟活動趨向正常，估計會跑

贏大市。



＊人民幣資產受追捧＊



由於美國持續量化寬鬆，加上重大財赤，與其他國家利差收窄，預期美元兌主要貨幣，至少

在上半年仍偏向弱勢。資金持續流追入亞洲股債市場，人民幣資產受追捧，而中央料將人民幣升

幅維持溫和，以防窒礙外貿經濟活動，料人民幣匯價將穩中向好。另外，我們亦建議持有韓寰及

印尼盾，兩者於環球經濟復甦下，南韓的高端電子產品出口、以及印尼的商品出口都有助兩地經

濟表現，令貨幣轉強。《東亞聯豐投資董事總經理 盧穗欣》

