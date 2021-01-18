科網股領跑科指破頂，恒指揚２８８點報２８８６２再創近一年高

《經濟通通訊社１８日專訊》市場關注美國白宮交接情況，美國大型銀行公布業績後走低，

美股上周五（１５日）三大指數下跌，港股今早亦隨外圍低開１１９點報２８４５４點，曾跌

１８３點低見２８３９０點，但由於中國第四季ＧＤＰ增長６﹒５％勝預期，市場氣氛熾熱，科

技股受捧下科指突破九千大關，帶動恆指倒升１３８點收報半日收報２８７１２點，大市半日成

交達１２７２﹒８２億。

午後港股升勢擴大，在科技、手機及中資電訊股領跑下，港股一度攀升２９０點至

２８８６４點，再創近一年高位位，最終港股接全日報２８８６２點，升２８８點或升

１﹒０１％，主板成交２２４３﹒９７億元減少一成一。國指報１１４６２點，升１４１點或升

１﹒２５％。科指曾破頂見９１２２點，收報９１１６點，升３４０點或升３﹒８８％，其中丘

鈦（０１４７８）為表現最好科指成分股，收升１９﹒５８％，報１６元。

大市續受北水支持，今日南向資金淨流入近２３０億元，再刷新港股通推出以來淨流入金額

新高。今日最佳藍籌為舜宇（０２３８２）升７﹒４５％，報２０４﹒８元；表現最差藍籌則為

匯控（００００５）跌２﹒１％，報４２﹒０５元。

內地兩市齊揚，上證綜指報３５９６點，升２９點或升０﹒８４％，深證成指數報

１５２６９點，升２３７點或升１﹒５８％。兩市全日成交９９８２億元人幣，中斷連續１０個

交易日突破萬億的趨勢，減少３﹒７％。

重磅股方面，港交所（００３８８）盤中破頂見４８５元，收升５﹒１５％，報４８２元，

連升４日，累計升幅７﹒０６％。藥明（０２２６９）漲１﹒５５％，報１０４﹒６元。建行

（００９３９）微升０﹒３２％，報６﹒２元。友邦（０１２９９）軟０﹒１％，報１０４﹒３

元。



＊騰訊尋頂金蝶爆升＊



科網龍頭股普揚，大行富瑞料騰訊（０００７００）去年第四季度收入達１２９０億元人幣

，按年升２２％，指其為行業首選股份，予其目標價７２１元，騰訊早段見６６７﹒５元破頂，

收揚１﹒８６％，報６５７元；螞蟻戰略配售基金在監管要求下讓投資者退款，基金最新持有人

數目下降近２６０萬戶，原６００億元人民幣基金規模縮水約２００億元人民幣，母企阿里巴巴

（０９９８８）仍漲０﹒４１％，報２４２元；美團（０３６９０）宣布將於月底關閉「美團互

助」，並且全額返還會員的分攤費用，分析指是次決定乃根據對行業未來型態進行判斷，美團彈

５﹒６６％，報３２５元；惟京東集團（０９６１８）軟０﹒８６％，報３４７﹒４元，連跌２

日，累計跌幅１﹒７％。

軟件股落鑊，金蝶（００２６８）公布去年盈轉虧蝕最少２﹒５億人幣，但富瑞仍將金蝶目

標價上調８﹒５％至３２﹒６３元，重申買入評級，股價收飆１３﹒９３％，報３１﹒９元；花

旗近日將中軟（００３５４）目標價由８﹒７元上調至１０元，股價大漲１１﹒５８％，報

９﹒２５元；阜博（０３７３８）抽升１７﹒５％，報２５﹒８５元；野村指反壟斷法對移卡

（０９９２３）有利，主要參與者或避免奪取市場份額，令其保持手機支付市場的領導地位，股

價全日揚１１﹒７９％，報５５元；野村指明源雲（００９０９）將受惠於房地產行業的數字化

機遇，並享有可持續的增長，股價走高４﹒９３％，報５３﹒２元。



＊手機大漲中資電訊受捧＊



手機股今日當炒，丘鈦（０１４７８）發盈喜料全年純利增最多六成，收飆１９﹒５８％，

報１６元領漲手機股，為近四年高位；小米（０１８１０）低開後止跌回升，收漲２﹒０５％，

報２９﹒９元；傳華府吊銷英特爾向華為供貨許可，舜宇（０２３８２）仍升７﹒４５％，報

２０４﹒８元；瑞聲（０２０１８）亦揚４﹒２５％，報４５﹒４元；比亞迪電子

（００２８５）抽升８﹒１１％，報４２﹒６５元。

中資三大電訊股造好，大摩最新維持三大電訊商增持評級，目標價較現價有兩至三成上漲空

間。三股亦受中資力捧，成交資金來源以中資佔比最大。中移動（００９４１）上周北水淨買額

１４５﹒５億元，收揚４﹒４６％，報４９﹒２元；中聯通（００７６２）漲２﹒２％，報

５﹒１２元；中電信（００７２８）升３﹒４２％，報２﹒４２元，連升６日，累計升幅

２３﹒４７％；鐵塔（００７８８）亦走上６﹒２５％，報１﹒１９元。



＊金股走軟光伏回彈＊



美元回勇，金價上周五下跌，現貨金曾跌１％至１８２７﹒９０元，今早沽壓未止，亞洲市

曾跌近１８００美元關，見近一個半月低。美國黃金期貨上周五亦收跌１﹒２％，至

１８２９﹒９元。金礦股捱沽，山東黃金（０１７８７）挫２﹒０７％，報１７元；招金

（０１８１８）跌１﹒３４％，報８﹒８５元；中國黃金（０２０９９）軟０﹒３６％，報

１１﹒１元；紫金（０２８９９）則微升０﹒６５％，報９﹒３元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ

（０２８４０）微跌０﹒９３％，報１３３４﹒５元。

光伏股今日隨市向好，福萊特（０６８６５）止六日連跌反彈８﹒３３％，報３２﹒５元；

新特能源（０１７９９）日前公布考慮公開發行Ａ股造好，今日續飆１８﹒８１％，報２４元，

連升５日，累計升幅７９﹒３７％；保利協鑫（０３８００）抽升２３﹒１９％，報１﹒７元；

卡姆丹克（００７１２）漲７﹒８１％，報０﹒３４５元；陽光能源（００７５７）揚

９﹒６８％，報０﹒３４元。（ｐｌ）

