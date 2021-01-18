《每周華語－黃溢華》冰雪世界、疫情惡化、地緣困局、人定勝天？

《每周華語》世事、世局「變、變、變」，「Ａ﹒Ｉ﹒」也好，「Ｇａｍｅ

Ｔｈｅｏｒｙ」也好，超級電腦也好，相信也不易給我們一個或多個「可靠」的預測。１月２０

日，拜登正式就職，成為美國新一任的總統。新人事、新作風，但真正的「風向」往那走？又有

誰可肯定？！特朗普全面走出歷史舞台嗎？讓時間去說明。而拜登團隊能否今年之內力控國內╱

國外的低迷形勢，有待觀察。



上周北半球氣溫急降，歐洲南部的西班牙首都馬德里晚上氣溫負２５度，首都也給冰封了。

希臘也在歐洲南部，但卻迎來「溫暖」的冬天！朝鮮也好，南韓╱日本也好，也落入極為寒冷的

冬天。中國內地由北到南大部分地區都在異常氣候之中，即使本周略為「回暖」，亦見持續寒冷

，美加及不少地方，亦在寒冬之中。冰雪世界，見地球升「溫」，反向衍生北極的嚴寒使北半球

可能未來有常見的極寒冷氣候，２００４年的氣候災難電影：「Ｔｈｅ Ｄａｙ Ａｆｔｅｒ

Ｔｏｍｏｒｒｏｗ」，雖然內容誇張了一點，但異常的極熱及極凍氣候，不只影響民生，經濟

也拉動了地緣的急速改變。２０２０╱２０２１年更多了全球疫情。保溫之下，人傾向自然聚在

家裏及商場等等地方，疫情可能更易傳播，更為嚴重。事實上，喝酒保暖自然之事，因而可能使

嚴寒之下，人的生活模式更易助長疫情更為惡化，且科學家相信病毒可能生存更長的時間。



幾百年前，人類已希望征服南北極。幾萬年之前，人類面對冰河時期終也存活至今。嚴寒、

疫情及地緣三者同時互動，好像棋士同時與十多高手一起下棋。上周及１月，相信美國自身政局

仍在「混沌」之中，美國發生的「混沌」，且看能否自行修正，否則對全球金融市場必產生大風

暴。金價狂升？美元下挫？美國「混沌」。中俄英日不一定是得益者，因為目前美元仍是主流貨

幣，而中國再穩定，人民幣仍未可自由兌換，美元自身難保，而其他貨幣例如日圓加上英鎊，

ＧＤＰ水平不少，但亦在疫情困難期，不可能有「得益」，不幸「９１１」之後，美元急挫，歐

元狂升！但２００８年次按危機，美元「有救」，但歐元卻狂跌，當年差點兒瓦解，當時中俄兩

國也有出手「相救」，否則美元十年前已可獨大卻又可任印、「ＱＥ」！今時今日，「ＱＥ」利

好全球！廿年、卅年前，「ＱＥ」╱任印視為不守行為的金融政策。香江不可╱不能╱不得「Ｑ

Ｅ」，反成為「行為」好，但吃大虧：「特區」真的「成也聯匯、敗也聯匯」乎？！



美元今天乃主流貨幣，未來╱可見的將來也將是：金本位不存在，也可以突然存在，金價一

盎司５０００美元又如何？美國「ＱＥ」衍生的負債便不再「存在」了！此舉也是全球的救星呢

？金價多年前自２０００美元跌至１０５０美元，也可以自１０５０美元升回２０００，再升至

３０００美元！



１９４１╱１９４３年，甘乃迺只是「ＰＴ－１０９」的艦長在太平洋遇上日海軍，大難不

死在荒島得救，成為總統，力抗蘇聯，但卻被暗殺！１９６１年，生死之間，以甘乃迺的一生看

，不只傳奇也！力拒共產主義。但１９６０╱１９６１年，學者Ｒｏｂｅｒｔ

Ｐ．Ｎｅｗｍａｎ於「Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ ｏｆ Ｃｏｍｍｕｎｉｓｔ Ｃｈｉｎａ？」

一本已不易買到的「小書」，卻力排眾議，認為「認同」新中國可成就美國的

「Ｐｏｌｉｔｉｃａｌ Ｍａｔｕｒｉｔｙ」，他的其他著作也甚有深度，值得各位參考。

１９７０╱１９７２年，尼克遜找對了新中國，１９７８╱１９７９年，中美正式建交。今天中

美有很大的磨擦，但不是甚麼「冷戰」，步入各取所需的「新階段」罷了。地球升溫產生了異常

氣候，不易克服，但人有智慧及理性，中美及其他國家，總可找到「平和」的平台╱出口。而日

本山本五十六也明白與美國有「不可打的海戰」，卻不得不打終失去太平羊，今天美國成為全球

海上話語權之一，始自失去了珍珠港一役，卻得到中途島，終全取海權，而形成今天的亞太海權

格局。



２０１１年３月１１日，日東北九級大地震，衍生了巨大的海嘯及核電站危機。當年３月

１１日，１０年了，而今年７月奧運，相信不易成功舉行，全球仍在疫情困局之中。即使５月╱

９月又步入了夏季，但疫情即使及時壓下來，疫苗又生效，今年運動員有好的表現嗎？又如何及

時可使旅客回復正常旅程呢？！不肯定性太大。「３１１」也好，「９１１」也好，「次按」也

好，都有測不到的超乎想像的不肯定性。



今年上半年，地緣╱疫情困局，若可及時壓下來，不再惡化，已可視為「大地回春」了！

２００８╱２００９年「ＱＥ」由伯南克推動，救了全球也。而金本位不存在，才可「ＱＥ」。

英國不入歐元區，２００８年至今才可力保英國的生存機會。領導人的決定可見左右未來全局，

今天面對多方的不肯定性夾擊，領導人更要拿出勇氣，下定決心，改革及推出前所未有的方案才

可力保江山！香江真的不可「ＱＥ」嗎？可否放棄聯匯？！長遠言，一旦疫情惡化，無力「ＱＥ

」，反成為失敗者也。不是狂言，也不是無信心。只因為，人類根本不認識這一病毒！未能知己

知彼，那可百戰百勝？中國無開放流動帳，因而「財力」有更大的保障應對「百變」之中疫情所

需。「人定勝天」可能失去很多很多人命才可「勝利完成」。Ｒｏｂｅｒｔ Ｐ．Ｎｅｗｍａｎ

、基辛格、尼克遜、毛主席甚而甘乃迺等人，看準新中國與否？仍未可真正下一定論，但有一點

可以肯定：地緣如何變但各國必須共存。



蘇軾《超然臺記》：「夫所為求福而辭禍者，以福可善而禍可悲也……物非有大小也，自其

內而觀之，未有不高且大者也。彼挾其高大以臨我，則我常胘亂反覆，如隙中之觀鬥，又焉知勝

負之所在。是以美惡棋生，而憂樂出馬，可不大哀乎！」我們面對前所未見不肯定之局，股樓價

狂升、再升，形勢真的是「隙中之觀鬥」也！誰也未可肯定未來往那一方向走。蘇軾古人也，但

所言甚是，今天仍可給我們好的參考：地緣角力，真的「焉知勝負之所在」也！



《資深市場人士 黃溢華》

