《地產人眼－黃漢成》移民前需三思清楚

《地產人眼》受修例風波及《港區國安法》影響，香港在民生及政經方面均起了翻天覆地的

變化，不少人對香港失去信心，決定移民他方，另覓新的發展，每個打算移民的港人，背後或許

各自背負著不同的原因，而筆者對他們的決定都予以支持，只因「移民」正正體現香港人可以自

由進出的權利，然而移民畢竟是人生的重大決定，在決定移民前，務必要三思清楚，免得日後抱

怨追悔。



英國政府早前為合資格申請英國國民（海外）護照（ＢＮＯ）的人士及其家庭受養人提供

「５＋１」的入籍路徑，吸引不少港人考慮移民英國，筆者身邊也有朋友準備移民英國，但細問

之下，原來友人竟從未去過英國，所有的資訊皆是從網上得知，而移民的原因，則主觀認為英國

的生活及教育質素皆較香港為佳，老實說，這種移民的態度，實在是太冒進，亦太欠周詳！



因為子女皆在英國留學，筆者過往曾多次前赴英國，對英國算是有一定的認識，許多人有這

樣的直覺，以為歐美社會既開放又自由，生活及教育亦十分優質，然事實是否真的如此？如果閣

下擁有相當的財富，在歐美生活的確是逍遙自在，但以筆者所知，不少港人是賣掉香港唯一的物

業，持有不算太多的積蓄前去移民，去到彼邦仍需找尋工作謀生，而事實上，即使是專業人士，

因為資歷未能被認可，很多時候都難以找到理想的工作，而且英國多雨多霧，經常陰冷而潮濕，

絕對稱不上是宜居的環境，而小孩在學校讀書，乃至成人在職場工作，亦難免受到一定程度的歧

視，只要問一下曾在外國生活過的過來人，便知道其實香港才是真正的樂土。



移民他國，人地生疏，要從新適應新生活，說到底並不容易，移民前最好還是親身去探路一

下，甚至在該地住上一段短時間，並深入了解當地的住屋、稅制、醫療、教育、交通等切身問題

，移民是個人的選擇取捨，榮辱後果需要自負，最怕是移民後，卻又「坐這山，望那山」，到頭

來只會一事無成，徒添無謂煩惱。《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

