【聚焦人幣】人幣中間價貶２１２點子至兩周新低，報６﹒４８４５

《經濟通通訊社１８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４８４５，
較上個交易日跌２１２點子，創１月４日以來兩周新低，上個交易日報６﹒４６３３。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒４８４５ ＋ ２１２﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒８３１７ － ２３２﹒００
１００日圓╱人民幣 ６﹒２４３１ ＋ １６８﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８３６３ ＋ ２６﹒９０
１英鎊╱人民幣 ８﹒８１２６ － ３３０﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒９９５８ － ３０１﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒６２６３ － ３９２﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒８７３０ － ８２﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒２７７２ ＋ １０﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒０９３３ － １７８﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６２３０ － １３﹒４０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒３６１５ ＋ ３３９﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３４５７ ＋ １２０﹒００
１人民幣╱韓元 １７０﹒１１００ ＋ ５０﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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