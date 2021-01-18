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即市新聞

18/01/2021 09:21

【聚焦人幣】人幣中間價貶２１２點子至兩周新低，報６﹒４８４５

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４８４５，
較上個交易日跌２１２點子，創１月４日以來兩周新低，上個交易日報６﹒４６３３。

　　　　　　　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　　　　　　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒４８４５　　　　＋　２１２﹒００
　　　　　　　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒８３１７　　　　－　２３２﹒００
　　　　　　　　１００日圓╱人民幣　　　　６﹒２４３１　　　　＋　１６８﹒００
　　　　　　　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８３６３　　　　＋　　２６﹒９０
　　　　　　　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒８１２６　　　　－　３３０﹒００
　　　　　　　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒９９５８　　　　－　３０１﹒００
　　　　　　　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒６２６３　　　　－　３９２﹒００
　　　　　　　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８７３０　　　　－　　８２﹒００
　　　　　　　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒２７７２　　　　＋　　１０﹒００
　　　　　　　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０９３３　　　　－　１７８﹒００
　　　　　　　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６２３０　　　　－　　１３﹒４０
　　　　　　　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒３６１５　　　　＋　３３９﹒００
　　　　　　　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３４５７　　　　＋　１２０﹒００
　　　　　　　　１人民幣╱韓元　　　　１７０﹒１１００　　　　＋　　５０﹒００
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　

　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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