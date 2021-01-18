《鍾之日記》疫下強復甦，ＧＤＰ正增長

《鍾之日記》１月１８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



在新冠肺炎疫情衝擊全球的２０２０年，率先疫中重生的中國，在經歷首季ＧＤＰ負增長後

，探底後逐季抬升，在第四季增速達６﹒５％，高於市場預期，更創下兩年新高，全年增長

２﹒３％，總額突破１０１萬億元人民幣，成為全球唯一實現正增長的主要經濟體。

分項看，供給端的工業增加值表現明顯好於需求端的投資、消費；全年工業增加值增

２﹒８％，１２月增７﹒３％勝預期。全年固定投資增２﹒９％，遜預期的增３﹒２％，深受疫

情打擊的社會消費零售，全年錄２０００年有記錄以來首次負增長，降３﹒９％，而１２月增速

更按月放緩，雖增４﹒６％仍大遜預期５﹒５％。究其原因，１２月有內地疫情反彈的因素，但

居民人均可支配收入全年實際僅增２﹒１％錄２０１３年來最低，或可見端倪。

國家統計局局長寧吉喆在發布會上表示，２０２０年國民經濟運行穩定恢復，政府工作報告

提出的宏觀調控的主要目標已經實現，好於預期。但疫情變化和外部環境存在諸多不確定性，中

國經濟恢復基礎尚不牢固。



＊恆指創近一年高，Ａ場上攻３６００＊



中國ＧＤＰ數據以正增長落幕且超預期，中港股市齊向好。港股今早低開１１９點，在科技

股受捧下科指突破九千大關，並帶動恆指倒升，午後升勢擴大，恆指一度攀升２９０點至

２８８６４點，再創近一年高位位，最終收報２８８６２點，升２８８點或升１﹒０１％，主板

成交２２４３﹒９７億元減少一成一。

滬深股市低開倒升，午後升幅擴大，滬綜指一度升至三千六關口，惟尾盤不穩，滬指收升

０﹒８４％報３５９６﹒２２點。兩市全日成交９９８２億元人民幣，中斷連續１０個交易日突

破萬億元的趨勢，按日減少３﹒７％。



＊傳美撤銷部分向華為供貨許可，２００億北水撐場創新高＊



美國總統特朗普卸任在即，但針對中國的動作依然持續。市傳美國政府通知英特爾在內的幾

間華為晶片供應商，將撤銷部分對華為銷售產品的許可證，並打算拒絕其他幾十間向華為供貨的

申請。

中國外交部發言人華春瑩對此回應指，敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，停止無理打壓外國

企業的錯誤行為。

據悉今次撤銷銷售產品的許可證或涉及中芯（００９８１）、瑞聲科技（０２０１８）、舜

宇光學（０２３８２）、欣旺達（深：３００２０７）、藍思科技（深：３００４３３）、上海

貝嶺（滬：６００１７１）、華微電子（滬：６００３６０）。另外涉及韓國的三星電子、ＳＫ

海力士、ＬＧ伊諾特、台灣的台積電等。

不過，上述港股今日獲北水力撐，消息不但無拖累其股價，相反更上演「復仇式」上漲。舜

宇今日破頂高見２０５元，全日大漲７﹒５％，表現冠藍籌。中芯上試３０元大關，高見

２９﹒５元，創去年８月底以來高，收市漲５﹒８％；瑞聲亦急彈４﹒２％。連帶此前被美方列

入涉嫌與中國軍方有關聯黑名單的股份亦見異動，中移動（００９４１）漲４﹒５％，聯通

（００７６２）升２﹒２％，小米（０１８１０）也揚２﹒１％。

南向資金今日淨流入２２９﹒７億港元，創港股通開通以來新高，且是連續十日突破百億元

。港交所（００３８８）今日再刷新高，曾見４８５元，終收漲５﹒１％。



＊互聯網金融再遭暴擊，中小行失搶儲路徑＊



銀保監、人行上周五（１５日）印發通知，明確商業銀行不得通過非自營網絡平台開展互聯

網存款業務，盡管有關指令已於上月底傳開，但新政策的落地仍然為銀行界帶來不少震動。對於

目前仍在營運的此類產品，內媒引述銀保監稱相關存款仍可受到法律保護，到期後自然結清，消

費者可以選擇到期取款或者提前支取。

叫停第三方互聯網存款業務後，部分中小型銀行失去了重要的資本補充來源，有業界人士指

出，個別高風險銀行的互聯網存款產品佔總存款比例甚至高達七成，外界憂新政實施後中小銀行

負債端將面臨挑戰，甚至可能引發流動性問題。

不過任由互聯網存款產品野蠻生長也絕不是好事，銀行為搶儲紛紛推出高息產品，而為了彌

補高息成本支出，則須抬高放貸利率，不但拉高了實體經濟成本，還加大了金融體系承擔的信用

風險。有內媒認為，銀行通過互聯網存款產品補充資本，相當於飲鳩止渴。

中小行板塊今日走勢個別，甘肅銀行（０２１３９）挫４﹒３％，錦州銀行（００４１６）

跌３﹒８％，貴州銀行（０６１９９）走低２﹒３％，浙商銀行（０２０１６）軟１％，徽商銀

行（０３６９８）升２％，重慶銀行（０１９６３）升１﹒８％，青島銀行（０３８６６）揚

１﹒４％。

國有大行方面，農業銀行（０１２８８）升０﹒７％，建設銀行（００９３９）升０﹒３％

，工商銀行（０１３９８）跌０﹒６％，中國銀行（０３９８８）現價無升跌。



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