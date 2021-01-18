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18/01/2021 08:36

【國務會議】開展第四批藥品帶量採購，擴大高值醫用耗材集採範圍

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國務院總理李克強１５日主持召開國務院
常務會議，部署進一步推進藥品集中帶量採購改革，推動藥品集採常態化制度化。近期將開展第
四批集採，並擴大高值醫用耗材集採範圍。
　　會議指出，近年來國家推進藥品集中帶量採購和使用重大改革，截至去年底已開展了三批集
採，覆蓋的藥品平均降價５４％，每年節約費用５３０多億元人民幣．下同。
　　會議要求，一是按照保基本、保臨床原則，重點將基本醫保藥品目錄內用量大、採購金額高
的藥品納入採購範圍，逐步覆蓋國內上市的臨床必需、質量可靠的各類藥品和耗材。公立醫療機
構均應參加集採。研究對治療罕見病的「孤兒藥」採購作出特殊安排。
　　二是符合條件的仿制藥、原研藥和參比制劑均以通用名參與集採，通過質量和價格公平競爭
產生中選企業和藥品、耗材。醫療機構要確保優先使用中選藥品，按需求盡可能提高採購量。中
選企業要確保降價不降質量、不減療效，保證供應。加強對中選藥品和耗材生產、流通、使用全
鏈條監管。
　　三是集採要在為患者減負同時，兼顧企業合理利潤，推動藥品、耗材行業在競爭中提高集中
度，促進產品創新升級，對節約的醫保費用按規定給予醫療機構結餘留用激勵，努力使這項改革
實現患者和企業、醫療機構都受益。

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