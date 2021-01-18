【國務會議】開展第四批藥品帶量採購，擴大高值醫用耗材集採範圍

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國務院總理李克強１５日主持召開國務院

常務會議，部署進一步推進藥品集中帶量採購改革，推動藥品集採常態化制度化。近期將開展第

四批集採，並擴大高值醫用耗材集採範圍。

會議指出，近年來國家推進藥品集中帶量採購和使用重大改革，截至去年底已開展了三批集

採，覆蓋的藥品平均降價５４％，每年節約費用５３０多億元人民幣．下同。

會議要求，一是按照保基本、保臨床原則，重點將基本醫保藥品目錄內用量大、採購金額高

的藥品納入採購範圍，逐步覆蓋國內上市的臨床必需、質量可靠的各類藥品和耗材。公立醫療機

構均應參加集採。研究對治療罕見病的「孤兒藥」採購作出特殊安排。

二是符合條件的仿制藥、原研藥和參比制劑均以通用名參與集採，通過質量和價格公平競爭

產生中選企業和藥品、耗材。醫療機構要確保優先使用中選藥品，按需求盡可能提高採購量。中

選企業要確保降價不降質量、不減療效，保證供應。加強對中選藥品和耗材生產、流通、使用全

鏈條監管。

三是集採要在為患者減負同時，兼顧企業合理利潤，推動藥品、耗材行業在競爭中提高集中

度，促進產品創新升級，對節約的醫保費用按規定給予醫療機構結餘留用激勵，努力使這項改革

實現患者和企業、醫療機構都受益。

