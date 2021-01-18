  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/01/2021 08:29

【大國博弈】特朗普促政府擬減購中國商品；王毅冀對華政策復理性

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美國白宮國家安全顧問奧布萊恩表示，總統特朗普上周五（１
５日）指示政府機關設法將採購中國商品和服務降至最低，以減少間諜行動的風險。
　　據《路透社》報道，奧布萊恩在聲明中指控中國以美國政府的資訊系統為目標，試圖透過網
路等手段竊取系統中的人事記錄、軍事計劃與其他資料。他認為，美國一定要採取相應行動來保
護美國利益，政府必須調整法規、政策及採取其他必要措施，以減少針對聯邦政府的中國科技與
人員間諜活動風險。
　　報道亦引述一位美國高級官員表示，措施目的是阻止中國試圖滲透美國的資訊科技網絡。

＊王毅：推動美方對華政策回歸理性＊

　　國務委員兼外長王毅表示，推動美方對華政策回歸理性，同中方相向而行，總結經驗，反思
教訓，重開對話，重啟合作，重建互信，將中美關係置於健康穩定發展的戰略框架，找到一條不
同社會制度國家在這個星球上的和平共處之道。
　　王毅在《求是》雜誌撰文指，中國反對美方將疫情政治化、病毒標籤化的錯誤行徑。堅定回
擊任何對中國制度和道路的造謠抹黑，堅決捍衛黨和國家的政權安全和制度安全。有力挫敗利用
台灣、涉港、涉疆、涉藏等問題干涉中國內政的圖謀，維護主權獨立和國際關系基本準則。堅定
妥善處理領土邊界和海洋權益爭端，有力捍衛國家主權和領土完整。堅決反制濫用國家安全借機
大搞所謂單邊制裁和長臂管轄，維護國家和民族尊嚴以及企業和公民正當權益。
　　王毅稱，中國將堅定不移建設更高水平的開放型經濟新體制，充分發揮超大規模的市場優勢
和內需潛力，以自身發展帶動世界經濟復甦，與各國分享更多中國紅利。堅決反對各種形式的保
護主義，推動全球產業鏈供應鏈穩定暢通。（ａｃ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情16/01/2021
【大國博弈】美國財政部新增制裁譚耀宗等六名中港人員
財經熱話15/01/2021
《股市一周》港股新年次周續飆695點創近一年高位　北水力撐場
財經熱話15/01/2021
醫渡首掛升一倍半膺「升幅王」　「一手黨」炒稻草熊最好賺
中國故事15/01/2021
《神州經脈》美對華制裁加速　人行麻辣粉收縮　滬綜指止四周連漲
財經熱話15/01/2021
【內銀起動】招行績佳行業復甦指日可待　吼落後內銀股買入長揸
FOCUS15/01/2021
【FOCUS】拜登祭1.9萬億紓困　「社會主義」救美效果難料
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞「公平點」$50禮券

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>