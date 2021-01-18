【大國博弈】特朗普促政府擬減購中國商品；王毅冀對華政策復理性

《經濟通通訊社１８日專訊》美國白宮國家安全顧問奧布萊恩表示，總統特朗普上周五（１

５日）指示政府機關設法將採購中國商品和服務降至最低，以減少間諜行動的風險。

據《路透社》報道，奧布萊恩在聲明中指控中國以美國政府的資訊系統為目標，試圖透過網

路等手段竊取系統中的人事記錄、軍事計劃與其他資料。他認為，美國一定要採取相應行動來保

護美國利益，政府必須調整法規、政策及採取其他必要措施，以減少針對聯邦政府的中國科技與

人員間諜活動風險。

報道亦引述一位美國高級官員表示，措施目的是阻止中國試圖滲透美國的資訊科技網絡。



＊王毅：推動美方對華政策回歸理性＊



國務委員兼外長王毅表示，推動美方對華政策回歸理性，同中方相向而行，總結經驗，反思

教訓，重開對話，重啟合作，重建互信，將中美關係置於健康穩定發展的戰略框架，找到一條不

同社會制度國家在這個星球上的和平共處之道。

王毅在《求是》雜誌撰文指，中國反對美方將疫情政治化、病毒標籤化的錯誤行徑。堅定回

擊任何對中國制度和道路的造謠抹黑，堅決捍衛黨和國家的政權安全和制度安全。有力挫敗利用

台灣、涉港、涉疆、涉藏等問題干涉中國內政的圖謀，維護主權獨立和國際關系基本準則。堅定

妥善處理領土邊界和海洋權益爭端，有力捍衛國家主權和領土完整。堅決反制濫用國家安全借機

大搞所謂單邊制裁和長臂管轄，維護國家和民族尊嚴以及企業和公民正當權益。

王毅稱，中國將堅定不移建設更高水平的開放型經濟新體制，充分發揮超大規模的市場優勢

和內需潛力，以自身發展帶動世界經濟復甦，與各國分享更多中國紅利。堅決反對各種形式的保

護主義，推動全球產業鏈供應鏈穩定暢通。（ａｃ）

