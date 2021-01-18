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18/01/2021 09:18

【新冠肺炎】吉林現１傳１０２傳播鏈，哈爾濱男銷售於養生班播毒

　　《經濟通通訊社１８日專訊》內地新一波新冠肺炎疫情持續，繼連續四日出現過百宗單日本
地確診後，雖然近兩日全國確診數字有所回落，但卻有更多省份爆疫。其中，在吉林省驚現１傳
１０２的「超級傳播鏈」，源頭來自一名來自黑龍江省哈爾濱市４５歲男子，從事個體營銷職業
，近期多次往返於黑吉兩省，於本月６日至１１日曾在公主嶺市、通化市進行４次針對中老年人
的營銷活動。
　　吉林省昨日（１７日）下午召開疫情防控新聞發布會，會上介紹，結合流行病學調查和病毒
全基因組測序分析，吉林省本次疫情傳播鏈條清晰，為黑龍江省望奎縣無症狀感染者輸入吉林省
後引發本地傳播。目前報告的１１４名感染者中，有９人為黑龍江省輸入，１０５人為本地續發
感染，在續發感染者中有３人是吉林省外輸入感染者的家庭成員，另外１０２人續發感染者為同
一輸入病例，由上述哈爾濱男銷售傳播。
　　吉林市場監管廳副廳長劉順昌表示，要考慮有關活動在操作和銷售中是否存在違法違規行為
，如有將作嚴厲處罰。而黑龍江齊齊哈爾市市場監管局宣布，自１月１６日起，禁止一切以「會
議營銷、集中授課、健康講座、免費體檢」等任何形式的人員聚集性活動，一經發現，一律取締
，依法嚴懲。

＊黑龍江昨新增７宗病例，爆８１宗無症狀感染＊
　　
　　黑龍江省衛健委公布，昨日０　２４時，當地新增新冠肺炎本地確診病例７宗，其中４宗在
綏化安達市，２宗宗綏化市北林區，１宗在綏化海倫市由無症狀感染轉為確診。另新增無症狀感
染者８１宗，綏化市望奎縣佔其中的７４宗，齊齊哈爾市昂昂溪區３宗，綏化市青岡縣、哈爾濱
市松北區各２宗。
　　當局表示，上述確診病例和無症狀感染者，均是在對望奎縣惠七鎮惠七村確診病例和無症狀
感染者的密切接觸者等相關人士進行核酸篩查中，檢測結果呈陽性。（ａｃ）

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