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18/01/2021 08:49

【新冠肺炎】全國昨增９３宗本土確診，河北５４宗，吉林等地爆疫

　　《經濟通通訊社１８日專訊》內地新一波新冠肺炎疫情持續，繼連續四日出現過百宗單日本
地確診後，雖然近兩日全國確診數字有所回落，但卻有更多省份爆疫。
　　國家衛健委最新公布，１月１７日，全國新增確診１０９宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本
土病例９３宗，河北５４宗，吉林爆３０宗，黑龍江７宗，北京亦有２宗；其餘１６宗為輸入個
案，分別在上海４宗，陝西３宗，浙江、湖南各２宗，北京、天津、福建、廣東、四川各１宗。
昨日全國無新增死亡個案，新增２宗疑似病例；新增治癒出院１３宗。
　　截至１月１７日，全國累計確診病例最新數字為８８３３６宗。累計死亡人數４６３５人；
現有確診病例１３０１宗；現有３宗疑似病例；累計治癒出院病例８２４００宗。
　　境外輸入累計確診病例４５１８宗，累計治癒出院病例４２３４宗。現有確診病例２８４宗
，疑似病例３宗。
　　全國昨新增無症狀感染者１１５人，其中１０４宗為本地個案。當日６１名感染者轉為確診
；解除隔離１２人。目前尚在醫學觀察７８８名無症狀感染者，其中５３４宗屬本地個案。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例１０４５８宗。其中，香港再增至９５５７宗（８７５８
人出院，１６２人死）；澳門繼續維持４６宗，且全數患者均已出院；台灣８５５宗（７５５人
出院，７死）。（ａｃ）

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