【數據解讀】國泰君安：內需為經濟增長動力，預期零售業繼續復甦

《經濟通通訊社１８日專訊》內地去年１２月社會消費品零售總額為４﹒０６萬億元（人民

幣．下同），上升４﹒６％，低於市場預期。

國泰君安發出研究報告指出，１２月商品零售增長放緩。具體來看，生活必需品中，食品銷

售同比增長８﹒２％。食品ＣＰＩ在期內同比上升１﹒４％並部分支持食品銷售增長。飲料、藥

品和日用品分別同比錄得高單位數到雙位數增長，但服裝只錄得低單位數增長。在消費升級品類

中，通訊器材銷售保持強勁，同比增長２１％。化妝品和金銀珠寶銷售額分別同比增長９％和

１１﹒６％，較１１月的爆發收窄。在地產相關品類中，家電和裝修建材錄得雙位數增長，顯示

復甦。汽車銷售同比上升６﹒４％，石油及制品同比下降３﹒８％。

２０２０年社會消費品零售總額錄得３９﹒２萬億元，同比下降３﹒９％。分商業模式來看

，超市受新冠疫情影響最小並取得穩定增長。限額以上超市、百貨店、專業店和專賣店零售額分

別同比上升３﹒１％、下降９﹒８％、５﹒４％和１﹒４％。

報告指，消費升級相關品類錄得強勁增長，顯示消費情緒回升。中國政府近期指出要建立經

濟發展的「雙循環」模式以及「需求側改革」。報告認為內需消費已經成為經濟增長重要的推動

力，並預期零售銷售將會繼續在２０２１年復甦。國泰君安看好消費行業並維持零售、服裝、食

品飲料和日用品子行業「跑贏大市」評級。（ｊｔ）



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