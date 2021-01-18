【數據解讀】國泰君安：料今年基建投資增２﹒５％，龍頭企業受惠

《經濟通通訊社１８日專訊》中國２０２０年全國固定資產投資額為５１８９０７億元（人

民幣．下同），同比增２﹒９％，較預期低。

國泰君安發表研究報告預計，２０２１年基建投資增速為２﹒５％。考慮到現時行業低迷的

估值已反映大部分的風險，而龍頭企業將受惠於行業集中度的持續提高，重申行業「跑贏大市」

評級。



＊今年民間固定資產投資增速料僅為３％＊



報告又指，２０２１年房地產開發投資仍將維持較快增長，預計增速可達５％以上。以下有

三個重點。首先，去年１至１２月民間固定資產投資增速為１％，較１至１１月的０﹒２％提高

０﹒８個百分點，略差於預期。即使政府支持民間固定資產投資的政策正在加快落實，但民間固

定資產投資增速僅緩慢復甦，報告預計２０２１年全年民間固定資產投資增速僅為３％。

第二，１至１２月整體基建投資０﹒９％的增速與１至１１月的１％增速相比下跌０﹒１個

百分點，差於預期，其中１至１２月水利、環境和公共設施管理業投資增速從１至１１月的負０

﹒３％提高０﹒５個百分點至０﹒２％，交通運輸、倉儲和郵政業投資增速則從２０２０年１至

１１月的２％下跌０﹒６個百分點至１﹒４％。

第三，１至１２月房地產開發投資增速與１至１１月增速比較提高０﹒２個百分點至７％，

符合預期。



＊受制財政收入負增長，今年基建投資上行空間有限＊



根據人民銀行數據，１２月社會融資規模增量１﹒７２萬億元，環比提高０﹒２９萬億元，

但低於市場預期的２﹒１８５萬億元。此外，根據中國工程機械工業協會數據，１２月納入統計

的２５家挖掘機制造企業共銷售各類挖掘機３１５３０台，同比增５６﹒４％，環比減

２﹒２％，其中同比增速已連續９個月超５０％，反映對於基建工程裝備的需求仍旺盛。

作為「十四五」規劃的開局之年，２０２１年基建投資預計仍將穩中有增。然而，受制於財

政收入負增長而財政支出持續增加的壓力，以及２０２０年財政政策儲備已為對沖新冠疫情影響

而較大力度釋放，預計２０２１年基建投資顯著增加的空間非常有限。（ｊｔ）



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