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18/01/2021 14:52

【數據解讀】國泰君安：料今年基建投資增２﹒５％，龍頭企業受惠

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中國２０２０年全國固定資產投資額為５１８９０７億元（人
民幣．下同），同比增２﹒９％，較預期低。
　　國泰君安發表研究報告預計，２０２１年基建投資增速為２﹒５％。考慮到現時行業低迷的
估值已反映大部分的風險，而龍頭企業將受惠於行業集中度的持續提高，重申行業「跑贏大市」
評級。

＊今年民間固定資產投資增速料僅為３％＊

　　報告又指，２０２１年房地產開發投資仍將維持較快增長，預計增速可達５％以上。以下有
三個重點。首先，去年１至１２月民間固定資產投資增速為１％，較１至１１月的０﹒２％提高
０﹒８個百分點，略差於預期。即使政府支持民間固定資產投資的政策正在加快落實，但民間固
定資產投資增速僅緩慢復甦，報告預計２０２１年全年民間固定資產投資增速僅為３％。
　　第二，１至１２月整體基建投資０﹒９％的增速與１至１１月的１％增速相比下跌０﹒１個
百分點，差於預期，其中１至１２月水利、環境和公共設施管理業投資增速從１至１１月的負０
﹒３％提高０﹒５個百分點至０﹒２％，交通運輸、倉儲和郵政業投資增速則從２０２０年１至
１１月的２％下跌０﹒６個百分點至１﹒４％。
　　第三，１至１２月房地產開發投資增速與１至１１月增速比較提高０﹒２個百分點至７％，
符合預期。

＊受制財政收入負增長，今年基建投資上行空間有限＊

　　根據人民銀行數據，１２月社會融資規模增量１﹒７２萬億元，環比提高０﹒２９萬億元，
但低於市場預期的２﹒１８５萬億元。此外，根據中國工程機械工業協會數據，１２月納入統計
的２５家挖掘機制造企業共銷售各類挖掘機３１５３０台，同比增５６﹒４％，環比減
２﹒２％，其中同比增速已連續９個月超５０％，反映對於基建工程裝備的需求仍旺盛。
　　作為「十四五」規劃的開局之年，２０２１年基建投資預計仍將穩中有增。然而，受制於財
政收入負增長而財政支出持續增加的壓力，以及２０２０年財政政策儲備已為對沖新冠疫情影響
而較大力度釋放，預計２０２１年基建投資顯著增加的空間非常有限。（ｊｔ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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