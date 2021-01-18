【政策解讀】分析：互聯網平台存量業務自然結清，助商銀安全過渡

《經濟通通訊社１８日專訊》在螞蟻集團、騰訊（００７００）理財通、京東數科、滴滴金

融等巨頭陸續下架互聯網存款產品後，人行和銀保監上周五（１５日）發布《關於規範商業銀行

通過互聯網開展個人存款業務有關事項的通知》稱，商業銀行不得通過非自營網絡平台開展定期

存款和定活兩便存款業務。

據悉，此前包括螞蟻集團在內的多家巨頭相繼下線產品並非受到監管的窗口指導，而是主動

下架，被市場視為擁抱監管的行為，起因則是監管領導對互聯網存款業務的表態。



＊允許存量業務自然結清＊



招聯金融首席研究員董希淼認為，總體上，《通知》較為嚴格：一是將商業銀行互聯網定期

存款業務嚴格限定於自營網絡平台（官網、手機銀行等）；二是要求地方性銀行開展互聯網存款

業務應立足於服務已設立機構所在區域的客戶。

此外，《通知》在存量業務整改方面比較實事求是，允許到期自然結清（「靠檔計息」存款

產品清理則是「一刀切」），有助於商業銀行穩妥整改、安全過渡，保持流動性有序平穩，也有

助於保護儲戶的合法權益。

需指出的是，商業銀行與非自營網絡平台進行合作，通過開立Ⅱ類帳戶充值，為社會公眾購

買服務、進行消費等提供便利，這部分業務不受影響，可繼續開展。（ｗｌ）

