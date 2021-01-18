【數據解讀】中海晟融：出口強勁對上季ＧＤＰ增速起極關鍵作用

《經濟通通訊社１８日專訊》中國第四季ＧＤＰ增６﹒５％，勝預期增６﹒１％，全年
ＧＤＰ增２﹒３％，總額突破１０１萬億元人民幣。去年１２月規模以上工業增加值同比增長７
﹒３％，創２０１９年３月以來最高，亦遠高預期，全年增速為２﹒８％。不過，２０２０年全
年固定資產投資同比增長２﹒９％，遜於預期；１２月社會消費品零售總額同比增４﹒６％，低
於預期，全年同比下降３﹒９％。
中海晟融經濟學家張一指出，出口強勁、基建投資支撐和消費緩慢復甦推動四季度ＧＤＰ增
速達到６﹒５％，其中出口的強勁增長對於ＧＤＰ增速超６％起到了極為關鍵的作用，這一點從
工業增加值增速不斷超預期也可以得到體現。該機構認為，疫情的二次反復將制約２０２１年一
季度社零的進一步增長，真正復甦必須二季度疫苗的大規模推廣和氣候轉暖。
＊房產、基建投資大概率放緩，製造業相對樂觀＊
此外，隨著房地產調控政策的進一步加強以及財政政策的邊際緊縮，房地產投資和基建投資
增速放緩是大概率事件。該行對於製造業投資相對樂觀，一方面是通脹抬頭有望提升製造業企業
的盈利水平，為企業投資提供更多支撐；另一方面，朱格拉周期的反彈將推動企業進一步更新機
器設備，從而推動製造業投資增長。
張一稱，疫後復甦是貫穿２０２１年全年的主線，前高後低的經濟增速和宏觀政策邊際收緊
是大概率事件，通脹的發展趨勢將成為全年宏觀經濟的主線。預計一季度ＰＰＩ將出現脈衝式上
漲，全年走勢存在一定不確定性，如果製造業投資繼續復甦、下半年出口繼續高增長，那麼通脹
有可能貫穿全年。（ｗｌ）
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