《廣匯論勢－鄭廣復》共和黨黑仔無人代替

《廣匯論勢》在各種客觀因素的不可預測性互動下，終於，美國總統特朗普不再尋求推翻去

年的大選結果。這是偶然還是必然呢？四年前，筆者就已指出，特朗普四年後（今屆大選）將會

落台；兩年前，筆者亦曾指出，共和黨將失去眾議院控制權。現在，我預期拜登亦將於四年後落

台，主要基於他的年齡考慮。拜登現時已屆７８歲，四年後就是８２歲，美國選民或民主黨絕不

會讓他連任（不一定由共和黨候選人勝出），何況不少支持共和黨的選民認為今次大選存在舞弊

，若持消極態度而在四年後放棄投票予共和黨候選人，則民主黨很可能繼續執政，相反，今次大

選結果可能會刺激更多共和黨選民出來投票，且相信投票程序及監票將會更嚴格，誰勝誰負真的

要看今後四年的施政了！



＊侵侵未能連任是命數＊



筆者在四年前預測特朗普不會連任，完全基於一個數據。就是歷屆美國總統之中，有五屆獲

勝者僅取得少於五成普選票數，分別是１８２４年的阿當斯（３１﹒６％）；１８７６年的希斯

（４７﹒９％）；１８８８年的夏理信（４７﹒８％）及２０００年的小布殊（４７﹒９％），

以及２０１６當選的特朗普（４６﹒１％）。當中只有小布殊可以連任，理由顯然是發生

２００１年９１１恐怖襲擊，美國反恐情緒高漲，當然會希望小布殊連任並採取反擊行動。以機

會率看，特朗普連任機會只有２５％，故可以說，他未能連任四年前已經預知。

另外，不少分析以兩黨執政期間的經濟表現去推算總統人誰屬，如此對共和黨更加不利。由

杜魯門執政（１９４５年４月１２日至１９５３年１月２０日），至奧巴馬任期結束（２０１７

年１月２０日），若然是民主黨控制了國會（參議院及眾議院），民主黨人擔任總統下的平均經

濟增長率為４﹒６９％，而共和黨總統下則只有２﹒３７％；相反，若然共和黨控制了國會，即

使總統亦屬共和黨，平均經濟增長率亦只有２﹒８３％，但若總統為民主黨人，平均經濟增長率

反而達到３﹒８６％；最後，若然國會分裂，則民主黨總統下的平均經濟增長率為２﹒１９％，

稍遜於共和黨的２﹒８１％。



＊共和黨執政必現衰退＊



這些客觀數據似乎反映共和黨執政就是敗家！原因是共和黨總統的領導下，美國多數發生經

濟衰退。自二次大戰在１９４５年９月２日結束以來，民主黨總統之中只有杜魯門執政時，是真

正經歷過經濟衰退（維時８個月）。其後，共和黨的艾森豪上台，期間經歷了三次經濟衰退，分

別從１９５３年７月至１９５４年５月；１９５７年８月至１９５８年４月，以及１９６０年４

月至１９６１年２月，主要是聯儲局採取緊縮貨幣政策所致。成世好運的民主黨，在隨後兩屆分

別由甘迺迪及約翰遜擔任總統。

共和黨的尼克遜在１９６９年上任直至１９７４年８月９日，結果又遇上１９６９年１２月

至１９７０年１１月的１１個月的衰退！此後又因ＯＰＥＣ的原油禁運，導致美國在１９７３年

第三季至１９７５年第一季期間陷入六個季度的滯脹及衰退！民主黨的卡特在１９７６年上台，

又避過一劫。雖然１９８０年由共和黨的烈根上台，並連任至１９８８年，期間仍然發生分別為

時６個月及１６個月的經濟衰退；之後一屆由老布殊接任，雖未能連任，但美國亦在１９９０年

７月至１９９１年３月出現八個月的經濟衰退；１９９２年民主黨的克林頓上台，美國經歷八年

經濟好景！



＊美匯未到頸線已反彈＊



小布殊在２０００年上台，美國又因科網股泡沫爆破而陷入８個月的經濟衰退，此後又在

２００１年發生９１１恐襲，更在２００７年遇到百年不遇，長達１８個月的經濟大衰退。奧巴

馬擔任總統期間，美國經濟又開始穩定增長。不用說，四年前當選特朗普臨尾香，儘管前三年經

濟表現穩定，美股三大指數更創歷史新高，但在任期最後一年仍不能避免６個月的經濟衰退！若

然歷史以不同形式重複，美國在今後四年九成九不會發生經濟衰退！不過仍要注意，之後提到，

根據標普五百指數的歷史表現，今後四年的升幅將不及過去四年，亦不排除下跌。這或令美匯指

數未能下試８８﹒２５的大型雙頂頸線，並促成強力反彈浪！《資深外匯評論員 鄭廣復》

（ｆｘｗ３３３３＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ）

