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18/01/2021 09:05

【人行操作】消息稱人行今進行２０億逆回購，淨回籠３０億

　　《經濟通通訊社１８日專訊》市場消息指，人行今日將進行２０億元（人民幣．下同）７天
期逆回購操作。為人行連續第４４日開展逆回購。
　　公開市場今日有５０億元逆回購到期，即今日淨回籠３０億元。
　　人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。
　　公開市場本周共１６０億元逆回購到期，周一到周五到期規模分別為５０億、５０億、２０
億、２０億和２０億元。（ａｃ）

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