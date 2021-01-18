【人行操作】消息稱人行今進行２０億逆回購，淨回籠３０億

《經濟通通訊社１８日專訊》市場消息指，人行今日將進行２０億元（人民幣．下同）７天

期逆回購操作。為人行連續第４４日開展逆回購。

公開市場今日有５０億元逆回購到期，即今日淨回籠３０億元。

人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。

公開市場本周共１６０億元逆回購到期，周一到周五到期規模分別為５０億、５０億、２０

億、２０億和２０億元。（ａｃ）

