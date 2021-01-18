【政策解讀】互聯網存款拉高貸息觸發風險，中小行搶儲如飲鳩止渴

《經濟通通訊社１８日專訊》銀保監、人行印發通知，明確商業銀行不得通過非自營網絡平

台開展互聯網存款業務，對於目前仍在營運的此類產品，內媒引述銀保監稱相關存款仍可受到法

律保護，到期後自然結清，消費者可以選擇到期取款或者提前支取。

商業銀行為了攬儲，向互聯網存款產品給予高息的同時，這些第三方平台標榜產品在「５０

萬（人民幣．下同）內１００％賠付」。西南財大金融學院數字經濟研究中心主任陳文指，銀行

為彌補高息成本支出，則須抬高放貸利率，拉高實體經濟成本，加大金融體系承擔的信用風險。

業界人士指部分高風險銀行的互聯網存款產品佔總存款比例甚至高達七成，內媒認為這相當於飲

鳩止渴，流動性隱患突出。



＊線下吸儲能力有限，中小行憂手緊＊



叫停互聯網存款業務對部分中小型銀行影響重大，因為存款是這類銀行的重要資本補充來源

，而線下業務相比起第三方平台的導流效應，吸儲能力大減，新政實施後中小銀行負債端將面臨

挑戰，甚至可能引發流動性問題。有專家建議當局支持中小銀行以增資擴股、發行資本工具及上

市融資等方式補充資本。（ｅｙ）

