【聚焦數據】內地１２月社會消費零售總額增４﹒６％，大遜預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家統計局公布，１２月社會消費品零售

總額增４﹒６％，大遜預期５﹒５％，環比增長１﹒２４％。



＊全年消費零售總額降３﹒９％，餐飲大跌１６﹒６％＊



全年社會消費品零售總額３９１９８１億元（人民幣．下同），比上年下降３﹒９％。其中

，限額以上單位消費品零售額１４３３２３億元，下降１﹒９％。按經營單位所在地分，城鎮消

費品零售額３３９１１９億元，下降４％；鄉村消費品零售額５２８６２億元，降３﹒２％。按

消費類型分，餐飲收入３９５２７億元，下降１６﹒６％；商品零售３５２４５３億元，下降２

﹒３％。

消費升級類商品銷售增速加快，四季度限額以上單位通訊器材類、化妝品類、金銀珠寶類商

品零售額同比分別增２６﹒０％、２１﹒２％、１７﹒３％，分別比三季度加快１６、７﹒１、

５個百分點。

全年全國網上零售額１１７６０１億元，比上年增長１０﹒９％。其中，實物商品網上零售

額９７５９０億元，增長１４﹒８％，佔社會消費品零售總額的比重為２４﹒９％，比上年提高

４﹒２個百分點。

