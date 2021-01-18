【ＦＯＣＵＳ】ＧＤＰ首破百萬億，「正」冠全球難掩軟肋

【ＦＯＣＵＳ】中國ＧＤＰ「正」冠全球－－受第四季６﹒５％超預期表現帶動，２０２０

年全年經濟增速定格於２﹒３％，勢成大流行肆虐下唯一實現增長的世界主要經濟體。惟消費錄

至少２０年來首現縮水，加上人均可支配收入增速錄至少７年最低，經濟復甦軟肋亟需結構性改

革政策動真格。



＊消費錄至少２０年首次負增長＊



國家統計局周一（１８日）揭盅，經歷去年四個季度分別－６﹒８％、３﹒２％、

４﹒９％、６﹒５％的大落大起，中國去年ＧＤＰ錄全年增２﹒３％，表現猶勝市場預期的２﹒

１％，且總額首次突破１００萬億（人民幣．下同）關。

儘管絕對增速錄３０年最低，但環顧一眾難逃負增長的主要經濟體（預估美國

－３﹒６％、、歐元區－７﹒４％、日本－５﹒３％、英國－１０﹒３％、新加坡

－５﹒８％、印度－９﹒６％），仍可謂「正」冠全球。

分項看，供給端的工業增加值，表現明顯好過需求端的投資、消費；其中，全年社會消費品

零售錄２０００年有記錄以來首次負增長，而１２月增速更按月放緩。究其原因，居民人均可支

配收入全年實際僅增２﹒１％錄２０１３年來最低，或可見端倪。

消費者錢包扁扁，全年人均支出實際下降４％的大背景下，佔花銷三成的食品煙酒消費、佔

花銷四分一的居住消費卻不減反升；伴隨而來的，是住宅商品房銷售額再刷歷史新高。



＊大流行加劇現有的結構性問題＊



中國經濟疫下的超預期表現，出口及房地產投資功不可沒，而跟出口強勁表現一致，今早揭

盅的數據再顯示，去年工業機器人、新能源汽車、集成電路、微型計算機設備產量分別按年增１

９﹒１％、１７﹒３％、１６﹒２％、１２﹒７％，高技術製造業、服務業投資同快馬加鞭。

不過，大流行加劇了中國現有的結構性問題，ＩＭＦ於最新「第四條磋商工作人員報告」中

就指，政府主導的公共投資是快速復甦的重要推動力，但國有企業去槓桿進展逆轉，特別是產能

過剩的資本密集型行業，拉低中國平均生產力，且增加金融脆弱性，例如地方政府收支面臨日益

擴大的缺口、私人部門債務顯著增長。該行關注，對中國而言，持久的收入增長將來自何處。

報告建議，財政政策應從支持基礎設施轉向家庭和強化社會安全網，包括擴大失業保險覆蓋

範圍、增加對低收入家庭的定向轉移、完善公共衛生體系、提高稅收制度的累進性和效率、加快

劃撥國企國有股權予社保基金的改革等。

由此看，流動性盛宴退潮、更多國企違約、稅制╱戶籍等結構性改革真格，２０２１料陸續

有來。

