《融天納地－溫天納》拜登政策能否扭轉美國經濟

《融天納地》拜登政府與特朗普政府經濟政策差異較大，在稅收、國際貿易、基礎設施建設

、氣候變化、就業、醫療保險、金融監管及最低工資標準等領域均有差異。在疫情及醫療政策方

面，拜登主張建立全國性的檢測和追踪機制，並主張恢復奧巴馬醫保法案。在穩定經濟和增加就

業崗位方面，拜登承諾推出以清潔能源革命和交通設施改善為核心的兩萬億基建計劃，並提出

４０００億美元的政府採購以推進「買美國貨」落地、實現製造業回流和就業穩定增長。



疫情防控將成為拜登政府上臺的首要任務，加大經濟刺激促進復甦，縮小貧富差距，解決日

益擴大的社會矛盾將是經濟策略的主要目標。提名聯儲局前主席耶倫擔任財政部長，預計貨幣政

策與財政政策將更加協調，通過一系列的組合拳刺激經濟已成既定策略。



在財稅政策方面，與特朗普延續其「減稅」政策不同，拜登計劃對有錢人和大公司加稅以支

付對公共服務的投資、同時通過稅收抵免減輕勞動階層的稅賦，調節貧富差距的稅收政策取向。

在民生方面，拜登主張大幅提高最低工資，延長疫情失業救濟金方案，支持增加低收入地區學校

的教育支出。



在中美貿易方面，關稅制裁較大機會逐步結構式放鬆，「科技制裁」或成主流。值得注意的

是拜登將持續推動製造業回流以維護美國在高科技領域的全球領導地位，拜登推動的醫療法案、

提高最低工資、增加富人稅收等方式有利於彌合社會分歧、緩解貧富分化，最終提高全社會的邊

際消費傾向，擴大內需。



這次財政刺激計劃顯著增加了對居民部門的直接救濟，拜登將兌現競選承諾「將針對個人的

直接打款從６００美元增至２０００美元、將最低工資增至每小時１５美元」等，合計超過１萬

億美元用於直接救濟，佔ＧＤＰ的４﹒８％，高於關懷法案的３﹒９％。救助社區和企業的款項

４４００億美元，佔ＧＤＰ的２﹒０５％，低於關懷法案的５﹒１％。用於地方政府、疫苗檢測

規模分別為３５００億、１６００億美元，均高於關懷法案。



新財政刺激法案實施對美國經濟的短期影響有限，但長期來看仍有利於穩固經濟內生動能。

根據聯儲局的最新研究，在《關懷法案》，即第一輪財政刺激下，美國家庭所獲得的轉移支付中

，有相當大的一部分用來儲蓄和還債，而用於消費支出的佔比約為２５％，而對於即將到來的第

二輪財政刺激，其預期用於儲蓄和還債的比例將進一步提升，而消費支出的佔比則降至２０％。

故此，新的財政刺激法案短期內對於美國家庭消費的刺激作用明顯減弱的，估計刺激消費對

２０２１年美國ＧＤＰ的額外拉動約為１個百分點左右。不過，透過幾輪財政刺激，美國家庭資

產負債狀況正在改善，一旦疫苗普及美國經濟走出疫情，其內生的經濟增長動力將加大。作為總

結，目前美國的國內外因素及影響變數眾多，政策利弊權衡，實質落地影響需時觀察。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

