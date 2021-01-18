《匯市一周－徐惠芳》觀望美國刺激政策消息，外幣整固

《匯市一周》周一（１８日）數據關注：英國１月ＣＢＩ工業物價預期差值、英國１月

ＣＢＩ工業訂單差值、加拿大１２月新屋開工等。



市場對於美國候任總統拜登財政刺激計劃的預期，推高了美國公債收益率，為美元提供支持

。美國擴大刺激政策的前景打壓美國政府公債，帶動指標公債收益率升破１％，為３月以來首見

。



市場對刺激計劃的期望已經很高，財政刺激已沒有秘密可言，經過上周的預期調整後，規模

需要很大才能讓市場感到意外，僅靠拜登政府宣布聲明來令再通脹升溫的空間非常有限。



美國上周首次申領失業救濟金人數５２７﹒１萬，前值５０７﹒２萬，預估為５００萬；截

至１月２日一周持續申領失業救濟金人數為９６﹒５萬，前值７８﹒７萬修正為７８﹒４萬，預

估為７８﹒７萬。美匯指數現時反彈至９０﹒８５水平整固，上方阻力９１﹒４０，下方支持

９０﹒２０、８９﹒７０。



＊意大利政治危機，令歐元受壓＊



美國國債收益率上升、風險資產活躍，黃金價格上行空間受到限制；美元疲軟、刺激措施的

預期以及實際利率下行，對金價構成支持；美聯儲縮減資產購買計劃，將是今年金價進展的主要

阻力；市場預期，到２０２１年３月金價將達到１９５０元（美元．下同），６月將達到

２１００元。金價現時在每盎司１８３０元水平整固，上方阻力１８８０元、１９２０元。



本周四（２１日），歐洲央行舉行今年第一次議息會議和央行行長拉加德新聞發布會。早前

拉加德講話提到，央行謹慎地監控歐元走勢，意味對歐元升勢有微言。央行表示，疫苗接種增強

了對經濟快速復甦的預期，對於今年經濟反彈的信心增加，歐元區需要更大的緊急抗疫購債計劃

（ＰＥＰＰ）額度，協助經濟達至疫情前的經濟狀況。若歐洲央行保持樂觀的前景，歐元兌美元

有可能在底部反彈，重返１﹒２２水平。歐洲央行議息前，留意歐元區公布１月ＺＥＷ經濟預期

及１２月ＣＰＩ，若不及市場預期，歐元可能維持平靜格局，在１﹒２０－１﹒２１之間上落。



意大利政局再現危機，歐洲央行討論歐元走強，令歐元兌美元受壓，市場聚焦歐元負面因素

，歐洲央行會議紀錄中，討論了歐元走強、政治因素和疫情局勢，進一步加劇了對歐元的負面影

響，歐元未能突破１﹒２１３０╱５０水平，歐元兌美元方向依然不明確，關注匯價收市於

１﹒２１００下方，還是１﹒２２２０上方。《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》

