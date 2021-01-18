《陶冬天下－陶冬》美債顛簸，零售低迷

《陶冬天下》上周發生在美國的兩大事件，導致全球風險資產市場大起大落。第一件事是美

國候任總統拜登表示，上任後他會迅速推出１﹒９萬億美元的經濟刺激措施，市場認為救援措施

的推出速度和實行力度均好過預期，與經濟復甦關聯密切的順周期資產引領市場情緒，資金甚至

漠視債市的下跌而跑步進場。第二件事是美國１２月零售數據遠遠弱過市場預期，市場擔心疫情

下經濟復甦不利，上周後期美股領銜下跌，石油和大宗商品紛紛下挫。和這個市場波動相對應的

是，美國國債市場的大起大落，拜登承諾大規模刺激措施後，美債遭到拋售，十年期債利率升破

１﹒１８％。接下來債市對經濟復甦和通貨膨脹的焦慮稍減，直到令人失望的零售數據被公佈，

國債期貨強勁反彈，十年期國債利率一星期下來變化不大，但是中間波動巨大。美債與歐洲日本

利差擴大，美元匯率反彈，金價回軟。比特幣在一輪暴力拉升後大幅回調。



美國國債市場在２０２１年出師不利，上周十年期國債利率一度升至１﹒１８％，而年初時

利率僅為０﹒９１％。國債遭到拋售，長年期的３０年國債利率升勢更猛，收益率曲線迅速陡峭

化，民主黨人出乎意料地奪得佐治亞州補選，同時控制參眾兩院，這令市場相信政府增加公共開

支的能力大增，隨後拜登聲稱的萬億級刺激計劃更令市場擔心財政赤字迅速增加，通貨膨脹重回

，最終迫使聯儲提早加息。拜登政府的確有能力、有意願加大政府開支來穩定經濟，市場感到擔

憂是正常的，不過除了緊急救援計劃之外，拜登政府有沒有能力在國會通過一份巨額經濟刺激方

案，此方案能不能引來再通脹（ｒｅｆｌａｔｉｏｎ），筆者看來仍是未知數。國債是零風險資

產，國債利率為其他資產提供著定價錨，在經濟不確定性居高不下之時，相信聯儲對一路高升的

資金成本也不會視若無睹。



美股星期五為疲弱的零售數字感到沮喪，三大指數同告下挫。１２月零售環比跌０﹒７％，

如果扣除汽車和汽油部分，零售更跌２﹒１％。這些數字的確很差，不過這與佐治亞州選舉結果

不同，零售市場慘淡早已看得到摸得著了。新一輪新冠疫情的爆發，導致部分州市再施人群管制

措施，消費者也減少了外出活動。同時第二輪救援計劃在國會擱淺，令消費者收入上捉襟見肘。

但是這個回調已經結束，１２月底發出的救援支票（９０００億緊急救援計劃的一部分）會幫助

提高消費者可支配收入，接下來拜登承諾的救援支票更大，所以美國零售數字即將反彈。然而，

此時的消費反彈和政府直升機撒錢有莫大關係，儘管零售總額已經恢復到疫情前的水平，人為因

素十分濃厚。疫情的死灰復燃和疫苗注射進度慢過預期，都指向經濟需要經歷二次探底才能進入

真正的復甦。市場試圖跳過第二次探底，直接反映經濟復甦的前景就是目前股價不得不回調的原

因。美國經濟復甦的前途是光明的，但是道路是曲折的。



本周焦點在股市和債市的方向，基金的年初轉倉大致完成，市場關注拜登上任後的新政策以

及行政命令。就職儀式當天是否發生衝突也是一個擔心。重要的月度數據不多，中國的零售數據

和歐元區的ＰＭＩ數據值得留意。日本銀行及歐洲央行例會，不過預料政策不變。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

