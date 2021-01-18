《缸邊隨筆－石鏡泉》如美１０年債息升上１﹒５厘

《缸邊隨筆》美１０年債息已升逾１﹒１厘，市場有估美１０年債息會很快升抵１﹒５厘；

原因是拜登派１﹒９萬億，較市場原預期的派７５００億至１萬億，多逾倍。拜登只能靠發國債

來支付這１﹒９萬億，國債發多了，債息便要升。



債多，息升，是很必然的，但債要多幾多，才可以使息升多少？另外，息要升多少，才可以

為股市產生多少壓力？這可以從歷史數據中，得到個端倪。



中金公司以自１９６２年以來的歷史息率，標示出可能的股市ＰＥ（市盈率），縱向座標是

ＰＥ，橫向座標是利率。基本上，１９６２至１９８０年，利率是在６至１２厘；

１９８１至２００２年，利率是５至１６厘；２００３至２０１３年４月，利率是１﹒５厘至５

厘；２０１３年５月至今，利率是１厘至３厘。



今時低利率，ＰＥ可逾３０倍，然在１９８１至２００２年的相對高利率期，股市ＰＥ亦可

達３０倍，何故？一方面是利息較高，代表通脹會較高，資源股會價高，製造業的銷售，亦可以

在一定的息率水平，較理想。另外，在息率未升至逾８厘時，製造業可以是在個經濟擴張、銷售

好、盈利仍佳的情況，只有當息率升逾８厘時，才會滯阻了公司的盈利能力。



所以，當今時美１０年債息由１﹒１厘升上１﹒５厘時，美股未必受太大壓力。



中金公司利用他們的估價模式計出，如美１０年債息升上１﹒５厘時，美國標普５００的

ＰＥ，會由目前的３０﹒５倍，回落至２７﹒４倍，但一個關鍵變數是美國製造業的採購經理指

數（ＰＭＩ）。２０２０年１２月時，美國製造業ＰＭＩ是６０﹒７，如這個ＰＭＩ指數回跌至

５０，而美１０年債息又在１﹒５厘時，美標普５００的ＰＥ是要回至２０，即要較現水平下降

三分一，必然股災。但如果今年美製造業ＰＭＩ升上７０，又如何？在１﹒５厘的

１０年債息時，美股ＰＥ可能要升逾今時的３０﹒５倍。但要美製造業ＰＭＩ升上７０，似乎是

不可能。



美製造業ＰＭＩ在６０水平區，應是頗高的，再升不易，也就是謂，按１﹒２厘的趨向線計

，又以美ＰＭＩ是於６１水平而不再升，則目前的美股３０﹒５倍ＰＥ，應達頂角，再升不易。

而當美１０年債一升破１﹒２厘，並向１﹒５厘進發，美股應受壓。



但美股會真受壓？要看兩點：



美公司將公布的業績有沒有驚喜，定有驚嚇；



拜登派錢派得有幾快，愈快，就愈可刺激美經濟，亦即會刺激美ＰＭＩ指數再升，但如果拜

登要的１﹒９萬億，被參議院卡了，美股就不好看了。



我們今時只知中國息高於美息，但從歷史上看，美１０年債息和中國１０年債息走勢可說是

亦步亦趨，只在２０２０年４月後，中國１０年債息才升多於美１０年債息，所以期內人民幣便

升。如之後美１０年債息回升多，拉回至以前的中美１０年債息差距時，人仔應回跌了

。



拜登在美國時間上周四（１４日）公布１﹒９萬億刺激經濟資助，美１０年債息立升逾

１﹒１３厘的近日高位，標普期貨立跌，但些少跌仍不足以達致股災。股災，是由於一些意料之

外，或應可估到，但在事發時就無估到的事件所致。有甚麼事應估到？



（１）美國內戰；



（２）疫苗無效；



（３）垃圾債券爆煲；



（４）美國聯儲局失智。



你估邊一瓣？



《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣

