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即市新聞

18/01/2021 09:05

《缸邊隨筆－石鏡泉》如美１０年債息升上１﹒５厘

　　《缸邊隨筆》美１０年債息已升逾１﹒１厘，市場有估美１０年債息會很快升抵１﹒５厘；
原因是拜登派１﹒９萬億，較市場原預期的派７５００億至１萬億，多逾倍。拜登只能靠發國債
來支付這１﹒９萬億，國債發多了，債息便要升。
　
　　債多，息升，是很必然的，但債要多幾多，才可以使息升多少？另外，息要升多少，才可以
為股市產生多少壓力？這可以從歷史數據中，得到個端倪。
　
　　中金公司以自１９６２年以來的歷史息率，標示出可能的股市ＰＥ（市盈率），縱向座標是
ＰＥ，橫向座標是利率。基本上，１９６２至１９８０年，利率是在６至１２厘；
１９８１至２００２年，利率是５至１６厘；２００３至２０１３年４月，利率是１﹒５厘至５
厘；２０１３年５月至今，利率是１厘至３厘。
　
　　今時低利率，ＰＥ可逾３０倍，然在１９８１至２００２年的相對高利率期，股市ＰＥ亦可
達３０倍，何故？一方面是利息較高，代表通脹會較高，資源股會價高，製造業的銷售，亦可以
在一定的息率水平，較理想。另外，在息率未升至逾８厘時，製造業可以是在個經濟擴張、銷售
好、盈利仍佳的情況，只有當息率升逾８厘時，才會滯阻了公司的盈利能力。
　
　　所以，當今時美１０年債息由１﹒１厘升上１﹒５厘時，美股未必受太大壓力。
　
　　中金公司利用他們的估價模式計出，如美１０年債息升上１﹒５厘時，美國標普５００的
ＰＥ，會由目前的３０﹒５倍，回落至２７﹒４倍，但一個關鍵變數是美國製造業的採購經理指
數（ＰＭＩ）。２０２０年１２月時，美國製造業ＰＭＩ是６０﹒７，如這個ＰＭＩ指數回跌至
５０，而美１０年債息又在１﹒５厘時，美標普５００的ＰＥ是要回至２０，即要較現水平下降
三分一，必然股災。但如果今年美製造業ＰＭＩ升上７０，又如何？在１﹒５厘的
１０年債息時，美股ＰＥ可能要升逾今時的３０﹒５倍。但要美製造業ＰＭＩ升上７０，似乎是
不可能。
　
　　美製造業ＰＭＩ在６０水平區，應是頗高的，再升不易，也就是謂，按１﹒２厘的趨向線計
，又以美ＰＭＩ是於６１水平而不再升，則目前的美股３０﹒５倍ＰＥ，應達頂角，再升不易。
而當美１０年債一升破１﹒２厘，並向１﹒５厘進發，美股應受壓。
　
　　但美股會真受壓？要看兩點：
　
　　美公司將公布的業績有沒有驚喜，定有驚嚇；
　
　　拜登派錢派得有幾快，愈快，就愈可刺激美經濟，亦即會刺激美ＰＭＩ指數再升，但如果拜
登要的１﹒９萬億，被參議院卡了，美股就不好看了。
　
　　我們今時只知中國息高於美息，但從歷史上看，美１０年債息和中國１０年債息走勢可說是
亦步亦趨，只在２０２０年４月後，中國１０年債息才升多於美１０年債息，所以期內人民幣便
升。如之後美１０年債息回升多，拉回至以前的中美１０年債息差距時，人仔應回跌了

　
　　拜登在美國時間上周四（１４日）公布１﹒９萬億刺激經濟資助，美１０年債息立升逾
１﹒１３厘的近日高位，標普期貨立跌，但些少跌仍不足以達致股災。股災，是由於一些意料之
外，或應可估到，但在事發時就無估到的事件所致。有甚麼事應估到？
　
　　（１）美國內戰；
　
　　（２）疫苗無效；
　
　　（３）垃圾債券爆煲；
　
　　（４）美國聯儲局失智。
　
　　你估邊一瓣？
　
《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣

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