【香港政情】聶德權：以公務員身份表達意見，須考慮有否角色衝突

《經濟通通訊社１８日專訊》公務員事務局長聶德權表示，公務員以市民身分表達意見的權

利受《基本法》保障，但若公開宣示以公務員身份表達意見，除非與公務員本身薪酬待遇及福利

有關，否則必須考慮會否與公務員身分產生衝突，或令人誤會會否不支持政府施政等。不過，他

強調仍要視乎實際情況，個別作評估及決定。



＊公務員團體就薪酬待遇反映意見合理＊



聶德權在立法會一個委員會上指出，作為公務員團體，為會員捍衛利益及反映意見是合理，

特別與薪酬待遇有關，個別公務員對有關議題有意見，並以合法途徑表達，亦與公務員的身分相

符。



＊嚴肅處理反修例事件後違反《公務員守則》行為＊



有議員在會上提到，日前已解散的新公務員工會所做的行為，已違反《公務員守則》，關注

當局會否追究。聶德權稱，有公務員在過去一年多，做了懷疑違反《公務員守則》或政治中立的

言行，當局正認真、嚴肅處理及跟進。他指自反修例事件開始後，有關參與違法公共活動的公務

員，或收到投訴有公務員涉嫌違反規例等，當局亦正調查及跟進，會認真及盡快處理。

他又指，拒絕簽署宣誓聲明的公務員，令人質疑是否是否具備作為公務員的基本責任感和承

擔，會考慮實際情況決定終止聘用。（ｃｌ）（ｚｚ）

